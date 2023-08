Cardi B va « faire un exemple » de troll pour des mensonges de tricherie compensés

Cardi B en a assez que les gens utilisent les méthodes passées d’Offset pour la troller, et elle promet de « faire un exemple » de la dernière personne à avoir fabriqué des allégations de tricherie. « Vous allez être poursuivi en justice », a déclaré la star.

Comme cela est bien documenté avec sa guerre juridique avec Tasha K, Cardi B veut sérieusement applaudir aux fausses allégations et un utilisateur de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, apprend cela à ses dépens. Dimanche, l’utilisateur X @ayywalker s’est réveillé et a choisi la violence en partageant une prétendue note vocale d’Offset essayant d’établir un lien sournois avec une inconnue. La page de Nicki Minaj Stan a également partagé une prétendue photo de « Set in the act ».

Une fois que ces affirmations ont atteint le bureau de Cardi B, elle a rapidement réfuté ces affirmations et défendu son fidèle roi.

Selon HipHopDX, Belcalis a souligné les différences dans le poids de l’homme et a noté que les cheveux de la personne n’avaient pas les pointes teintes en or emblématiques d’Offset. Elle a ensuite partagé une note vocale indiquant que sa famille intentait une action en justice.

« Donc, vous allez recevoir une lettre de son avocat », a-t-elle déclaré dans une note vocale supprimée depuis sur X. « Parce que tous ces petits jeux auxquels vous voulez jouer en ligne, ça va être fini. »

Elle a continué,

« Vous allez être poursuivi en justice et nous allons faire de vous un exemple. Ouais, et au fait, c’était une terrible voix d’IA. Donc voilà [kisses microphone] au revoir! »

Lorsque @ayywalker est revenu sur les réseaux sociaux le lendemain, ils ont révélé que leur tweet initial avait fait l’objet d’un avertissement pour atteinte aux droits d’auteur. Lorsqu’un de vos contenus sur les réseaux sociaux fait l’objet d’un avertissement, vous devez révéler votre vrai nom et vos informations personnelles pour que la réclamation soit levée, mettant ainsi fin à l’illusion de troller derrière une fausse photo.

« Cardi vient de protéger mon tweet par copyright », a répondu @ayywalker un jour après avoir partagé le message initial. « Salope, tu es en colère contre moi alors que tu as besoin d’être en colère contre le négro qui te trompe !! »

Les rumeurs et les allégations de tricherie sont un thème récurrent parmi les détracteurs de Cardi, mais Cardi est clairement prête à se faire lécher en retour. Après avoir vu le sort subi par Tasha K, les trolls devraient peut-être simplement laisser Offset et Bardi tranquilles.