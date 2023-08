Cardi B Twerks Offset en bikini rouge après le drame du microphone – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christopher Polk/Shutterstock

Cardi B, 30 ans, a prouvé qu’elle n’était pas dérangée par le récent incident de microphone qui s’est produit lors de sa performance à Las Vegas ce week-end ! La chanteuse est allée sur Instagram le 31 juillet et a partagé une vidéo d’elle-même en train de twerker avec son mari, Compenser, 31 ans, deux jours seulement après avoir lancé un micro sur un fan. « Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas », a-t-elle légendé le clip. Dans la vidéo, Cardi a séduit dans un bikini rouge et a accessoirisé sa tenue de piscine avec des boucles d’oreilles gouttelettes.

Le couple a été photographié en train de danser sur leur dernière collaboration « JEALOUSY », sortie le 28 juillet. Cardi et son mari se sont baignés dans ce qui semblait être une piscine privée sur le toit d’un hôtel de Sin City. À un moment donné, la trentenaire s’est fait fesser les fesses de manière ludique par le migos rappeur. Plus tard, Cardi a éteint la caméra et a souri grand pour la caméra alors qu’elle était assise à l’intérieur de la piscine.

Peu de temps après avoir partagé la vidéo avec ses 168 millions de followers, beaucoup d’entre eux ont répondu aux commentaires pour réagir en la voyant twerk sur Offset. « Cardi et offset c’est [sic] le couple de célébrités le plus chaud… ..idc Idc », a plaisanté un admirateur, tandis qu’un autre a jailli:« Imaginez regarder par la fenêtre et voir cardi et décalé sur leur balcon en train de tourner un clip vidéo à la maison. Beaucoup ont également appelé Cardi pour avoir publié la vidéo au milieu du fait qu’elle a été nommée «suspecte» dans une batterie au 30 juillet, par TMZ.

Salope de cul jalouse ! https://t.co/bPikhCYBYx pic.twitter.com/AUoG7pvtCv — Cardi B | Mises à jour (@updatesofcardi) 30 juillet 2023

Malgré la nature de l’incident, de nombreux admirateurs du rappeur en ont plaisanté dans les commentaires. « D’abord, elle lance un micro, puis elle lance un ** », a plaisanté un fan, tandis qu’un autre a ajouté: « Cardi me lance ensuite le micro. » Pendant ce temps, un fan séparé n’a pas pu s’empêcher de réagir en voyant Offset s’asseoir sur le rebord du mur du toit. « Il m’a juste donné de l’anxiété assis sur ce verre », ont-ils plaisanté, tandis qu’un autre l’a accusé de « jouer avec sa vie ».

Comme beaucoup le savent, un depuis-vidéo virale est sorti le 29 juillet, quelques instants après que Cardi ait jeté son micro sur un fan dans la foule. La mère de deux enfants a jeté le micro sur la femme après qu’elle ait été photographiée en train de jeter un liquide sur le hitmaker « WAP » au milieu de sa performance. Le département de la police métropolitaine de Las Vegas a publié la déclaration suivante pour HollywoodLa Vie deux jours après l’incident : « Le 30 juillet 2023, un individu s’est présenté dans un commissariat du LVMPD pour signaler une batterie. Selon la victime, elle assistait à un événement le 29 juillet 2023, dans une propriété située dans le bloc 3500 de Las Vegas Boulevard. Lors d’un concert, elle a été frappée par un objet lancé depuis la scène. L’incident a été documenté sur un rapport de police et aucune arrestation ou citation n’a été émise.

Pour le moment, on ne sait pas quelle femme a signalé l’incident au LVMPD, car le micro semble avoir ricoché et heurté un autre spectateur qui se tenait près de la femme qui a jeté le liquide. Depuis lors, Cardi est apparue indifférente avec sa dernière vidéo de twerk et son retweet de la vidéo sous-titrée « Jealous A ** B ****! »

