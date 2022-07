Cardi B Tussels avec un fan au Wireless Festival

Écoutez, Cardi B n’est pas celle avec qui jouer et un fan a dû l’apprendre à la dure quand ils ont envahi son intimité.

Le rappeur “WAP” a eu un set incroyable vendredi soir au Wireless Festival de Londres et a fait venir des invités surprises comme Megan Thee Stallion et son mari Offset.

Alors que son set touchait à sa fin, elle a pris un moment pour s’asseoir sur les épaules d’un agent de sécurité pour se rapprocher de ses fans. Ce faisant, cependant, un fan a perdu la tête et a attrapé le micro de Cardi ou ses cheveux, ce qui a amené le rappeur à prendre son micro et à les frapper avec.

Notre fille a eu quelques bons coups de langue avant que la sécurité ne prenne le relais et que le micro ne tombe dans la foule. Des séquences vidéo de l’incident ont capté un peu de l’action avant de devenir noires sur le jumbotron.

Vous voyez ce qui se passe quand vous ne gardez pas vos mains pour vous ? Ce n’est pas parce que c’est une célébrité que vous avez le droit de la maltraiter.

Peu de temps après la représentation, Cardi s’est rendue sur son Instagram pour crier le festival et ses invités spéciaux.

Sur Twitter, Cardi a précisé qu’elle n’était PAS dans un combat et elle a encouragé les gens à regarder la vidéo dans son intégralité.

Voici les images de @ItsKenBarbie que Cardi a encouragé les gens à regarder.

Cardi B sort de la nouvelle musique

Pas plus tard que la semaine dernière, Cardi a sorti son single très attendu, “Hot S ***” avec les légendes de Chicago Kanye West et Lil Durk. Elle a dit qu’elle le conservait depuis environ 3 ans, ce qui le rend plus ancien que le “WAP” de 2020. C’est son premier morceau depuis “Up” en 2021 et il est déjà devenu viral sur Tik Tok avec des milliers de fans qui se sont joints à la tendance.

Cardi B a également révélé que son deuxième album est en préparation ainsi qu’une potentielle mixtape avec son mari Offset.

Que pensez-vous de la réaction de Cardi B face au fan du Wireless Festival ?

