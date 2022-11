Cardi B se sent « sans espoir » réconfortant après la mort de Takeoff – Hollywood Life

Voir la galerie





« Nous vivons notre vie normalement, mais au fond de nous, nos cœurs sont si lourds » Cardi B dit dans l’audio partagé par La conversation de quartier le 27 novembre, près de quatre semaines après Décoller a été tué par balle à Houston, au Texas. Cardi, 30 ans, a déclaré qu’elle et son mari – Décalagecousin et camarade de Takeoff migos rappeur – font de leur mieux pour s’adapter à la vie depuis qu’ils ont perdu Takeoff, mais cela a été un combat – et dont peu de fans sont conscients. «J’ai l’impression que si je parle – Internet est tellement désensibilisé – de ce que nous ressentons vraiment, de ce que les enfoirés ont vraiment traversé, vous commenceriez tous à dire:« Oh sympathie »», a-t-elle déclaré.

« Nous ne voulons pas de sympathie. Nous ne sommes pas une affaire de charité, mais pas de mensonge, je me sens tellement désespérée d’essayer de rendre mon mari heureux – d’essayer de lui faire sourire”, a déclaré Cardi. “Le voir pleurer au hasard, le voir essayer de se distraire l’esprit, changer complètement d’horaire, essayer de suivre le travail après tout ce qu’il a traversé ces deux dernières semaines.” Cardi a déclaré qu’elle et Offset, 30 ans, n’étaient “pas d’humeur” à partager leurs sentiments avec Internet, car ils pourraient devenir du fourrage pour les mèmes et les blagues sarcastiques à ses dépens.

Cardi a pleuré la perte de son ami et membre de sa famille le 11 novembre, près de deux semaines après que Takeoff (né Kirshnik Khari Ball) a été tué par balle au 810 Billiards & Bowling à Houston, au Texas. « Décollage, votre décès prématuré a apporté beaucoup de douleur et de chagrin à tant de vies. L’impact que vous avez eu dans ce monde a été si considérable et nous avons eu du mal à saisir cette tragédie”, a écrit Cardi au début de son message. “J’ai le cœur brisé mais je suis reconnaissant pour tous les précieux souvenirs que nous avons pu partager pendant que vous étiez ici avec nous. Cela a vraiment été un cauchemar et la douleur est incomparable.

Deux semaines après la mort de Takeoff, Offset a écrit un hommage à sa bien-aimée. “La douleur que tu m’as laissée est insupportable. Mon cœur est brisé, et j’ai tellement de choses à dire, mais je ne trouve pas les mots. Je vais dormir et me réveiller en espérant que tout cela n’est qu’un rêve, mais c’est la réalité, et la réalité ressemble à un cauchemar. Offset a écrit qu’il aimerait pouvoir “vous embrasser une dernière fois. Rire une dernière fois. Fumer une dernière fois. Effectuez une dernière fois. Il a terminé son message par: “Même si je sais que tu seras toujours avec nous, lance-moi un petit signe ou un beau rêve. Je t’aime pour toujours, 4L et après.

