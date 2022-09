Cardi B s’associe à GLOrilla à New York pour le visuel “Tomorrow2”

Cardi B s’associe à GLOrilla à New York pour “Tomorrow2” Visual continue la série d’hymnes après hymnes de GLOrilla.

En ce qui concerne la chanson de l’été 2022, personne ne peut se mettre d’accord sur ce qu’était la chanson définitive, mais une chanson revient constamment dans la conversation. “FNF” de Glorilla a toujours été présent partout tout l’été et le remix aide à faire avancer la chanson jusqu’à l’automne. Même avec son succès GLOrilla ne ralentit toujours pas et propose des hymnes et des remixes encore plus rapides.

GLOrilla se connecte avec Cardi B pour le visuel “Tomorrow2” dans les rues de New York

La dernière offre de GLOrilla “Tomorrow2” présente Cardi B et les deux sont livrés sur la chanson avec des citations illimitées. Cardi B a chargé les Subliminals et ils font déjà le tour des légendes Instagram.

Je ne peux pas te mettre dans mes affaires (Non), tu pourrais me souhaiter papa demain (Ouais)

B **** es être sur d * ck aujourd’hui, chanter chaque mot de “Up” demain (Up)

Salope, j’ai encore des dossiers ouverts, ferme ta gueule demain (chut)

Joue avec moi aujourd’hui puis dors un peu, tu sais que c’est demain (Woo)

Fake b *** h, c’est pourquoi mon ami a baisé sur votre nigga (Ah-ha)

Vous deux salopes puez, je pense que vous devriez tous faire des ciseaux (Ah-ah-ah)

Elle a acheté une chaîne, j’ai acheté la même, encore plus grande (B *** h, c’est plus gros)

Elle lance des coups, c’est comme ça que je sais que je l’ai déclenchée (Ah)

Je ne parle pas chien ho (Woof), je me fiche de ce qu’aucune chienne ne dit (Non)

Je reste dans son esprit, j’ai des condos dans cette tête de salope (Ah)

Elle dit qu’elle ne baise pas avec moi (Qui ?), qui a dit que tu pouvais, ho ? (Jamais)

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.