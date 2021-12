Cardi B Rocks en haut corset plongeant et tient la main avec un décalage lors de sa 30e fête d’anniversaire

Cardi B avait l’air plus sexy que jamais lorsqu’elle a bercé un corset plongeant et des leggings serrés tout en tenant la main d’Offset pour son 30e anniversaire.

Même si c’était de décalage 30e anniversaire, Cardi B, 29 ans, a réussi à voler la vedette. Le rappeur avait l’air incroyable quand elle est arrivée avec Offset à sa fête d’anniversaire à Los Angeles le 21 décembre. Pour l’occasion, Cardi a bercé un haut corset en cuir vert et blanc plongeant avec des leggings métalliques taille haute.

Le corset dos nu était resserré dans la taille minuscule de Cardi tandis que le décolleté mettait en valeur son ample décolleté. Sa chemise était serrée avec un tas de ficelles vert fluo qui coulaient sur sa taille et elle a stylisé sa tenue avec une grosse chaîne en diamants et en argent massif avec un énorme lapin Playboy au centre.

Comme si le collier ne suffisait pas, Cardi a ajouté encore plus de bijoux lorsqu’elle a secoué d’énormes créoles en diamant qui lui ont atterri sur les épaules, des talons à lanières vert fluo et des couches de bracelets en chaîne de diamants.

Pendant ce temps, le garçon d’anniversaire avait l’air tout aussi bien quand il a bercé une paire de jeans skinny ajustés délavés avec un sweat-shirt à capuche blanc et une veste de camionneur en denim bleu Louis Vuitton sur le dessus. Il a complété son look avec une paire de baskets grises.

Cardi a posté une série de vidéos des coulisses de la fête où elle lui a donné un chèque massif de deux millions de dollars et il a dansé avec le morceau de carton géant toute la nuit. Elle a posté la vidéo d’Offset avec son chèque écrit, « Joyeux anniversaire !! Il a littéralement tout compris.

La semaine dernière, Cardi a publié un diaporama de photos d’elle et d’Offset avec une légende sincère pour son anniversaire. Elle a écrit: « Joyeux anniversaire à mon huuuuusband, meilleur ami et babydaaadddyyy. Je t’aime tellement et je suis tellement fière de toi. Nous avons surmonté tant de choses ensemble. J’aime l’homme que tu deviens et j’aime le père que tu es. Merci d’avoir toujours été là pour moi, d’avoir été un grand confident et conseiller et de ne jamais m’avoir permis de me vendre à découvert.

Cardi a poursuivi le post en écrivant: «Je suis tellement chanceuse de vous avoir comme partenaire pour élever nos beaux enfants. Vous avez tellement de projets et d’entreprises que vous gérez et dirigez, mais vous m’avez tellement aidé dans ce voyage avec nos deux bébés. Que la vie continue de vous bénir et que vous continuiez à prospérer. Je suis tellement excité pour le monde de voir ce que vous avez à venir. Je t’aime!! Nous arrivons ce soir et la semaine prochaine pour votre fête.