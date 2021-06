Cardi B révèle qu’elle est ENCEINTE avec le bébé numéro deux avec son mari Offset dans NAKED bump post & wild BET 2021 performance

CARDI B a révélé qu’elle était enceinte du bébé numéro deux dans un post de bosse de bébé NAKED et une performance sauvage avec son mari Offset aux BET Awards 2021.

La rappeuse a annoncé la nouvelle excitante qu’elle avait un autre petit en route en découvrant TOUS dans un publication Instagram nue qui a de l’argile blanche couvrant son ventre et son décolleté.

14 Cardi B a révélé qu’elle était enceinte du bébé numéro deux aux BET Awards dimanche Crédit : BET

14 Le rappeur a donné une performance sauvage alors qu’elle découvrait son ventre rond dans un body transparent Crédit : BET

14 Cardi a récemment déposé – puis rejeté – son divorce avec son mari Offset Crédit : AP

Dimanche, la chanteuse Up a partagé sur son Instagram une magnifique photo où elle berce son baby bump nu.

Ne portant aucun vêtement mais de longues boucles d’oreilles et des bracelets, Cardi, 28 ans, a montré ses fesses et ses seins lors de la photo de maternité.

« Numéro deux », a-t-elle dit en taguant son mari – qui fait partie du groupe de rap Migos.

Elle a également montré aux fans qu’elle attendait lors d’une performance BET sauvage ce soir avec Migos.

Au milieu de leur set, la New-Yorkaise est montée sur scène dans un body noir transparent qui exposait son baby bump.

14 Le New Yorker a secoué un body ébloui qui avait un panneau transparent pour exposer l’estomac Crédit : BET

14 Cardi a choqué les fans avec l’annonce inattendue d’un bébé aux BET Awards Crédit : BET

14 Ce sera le deuxième enfant de Cardi avec le rappeur de Migos Offset Crédit : BET

La chanteuse a ensuite interprété un mélange de ses tubes avec quelques mouvements de danse sexy.

Après l’acte, l’hôte de la Prix ​​BET 2021, Taraji P. Henson, a plaisanté: « Cardi B et Offset, nous donnant la vie – littéralement! »

Cardi et Offset partagent déjà leur fille de deux ans, Kulture Kiari Cephus, ensemble.

L’année dernière, Cardi a demandé à se séparer de son mari Offset – de son vrai nom Kiari Kendrell Cephus – mais en novembre, elle a demandé rejeter son divorce.

Cependant, elle a déposé « sans préjudice » – ce qui signifie que la chanteuse WAP se réserve le droit de demander le divorce à une date ultérieure.

14 Cardi est sorti lors de la performance électrique de Migos aux BET Awards de ce soir Crédit : Getty

14 Offset a foulé le tapis rouge de BET avec son groupe de musique, Migos

14 Cardi B – qui a déjà une fille Kulture – a décidé de sauter le tapis rouge des BET Awards Crédit : Getty Images – Getty

Trois semaines avant le dépôt de novembre, Cardi a révélé qu’elle et Offset étaient de nouveau ensemble.

Dans une vidéo Instagram, la native du Bronx a admis qu’elle était revenue vers lui parce qu’elle était « folle » et « voulait d ** k ».

L’actrice de Hustlers a expliqué que certains jours elle « le déteste, certains jours elle est heureuse et d’autres jours il lui manque ».

Elle a poursuivi: « C’est difficile de ne pas parler à votre meilleur ami. C’est vraiment difficile de ne pas parler à votre meilleur ami. »

De plus, Cardi a déclaré: « C’est vraiment difficile de ne pas avoir d ** k. »

14 Le couple s’est noué en 2017 et deux ans plus tard, a accueilli sa fille Kulture ensemble Crédit : Getty

14 Cardi a demandé le divorce d’Offset l’année dernière, mais des mois plus tard, elle a rejeté l’action Crédit : Getty

14 La new-yorkaise a admis qu’elle avait « raté d ** k » comme l’une des raisons de rejeter le divorce Crédit : Getty

Le leader de Migos a déjà été accusé d’infidélité.

Cependant, son retour avec Offset n’a pas fait oublier aux fans qu’elle avait accidentellement divulgué sa photo nue le mois dernier après une nuit folle dans un club de strip-tease avec son bébé papa.

Dans la photo, ses deux seins étaient exposés et elle s’est fait maquiller la veille.

14 Les fiers parents sont déjà maman et papa de la mignonne, Kulture Crédit : reportez-vous à la légende

14 Le tout-petit est souvent gâté avec de grandes fêtes et des vêtements de marque Crédit : reportez-vous à la légende

Cardi a révélé: « Je suis penché dans le putain de lit, non? Et je dis à Offset: » Yo, j’ai l’impression…

«Je prends la putain de photo, puis j’appuie putain de roi et je vois que ça charge et je me dis » Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, Offset ! Oh mon Dieu, la photo est en train de se charger’ et il a dit ‘Whoa whoa whoa whoa whoa.’”

Le rappeur WAP a ajouté qu’Offset avait confirmé que la photo avait été publiée, et elle a ajouté: « Au moment où j’ai allumé mon téléphone et supprimé cette merde, tout le monde et leur mère ont vu. Ils étaient partout sur Internet. »