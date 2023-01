Cardi B révèle comment elle et Offset ont appris que le décollage a été assassiné

Dans une interview exclusive avec Hollywood Unlocked, Cardi B détaille qu’elle et Offset apprennent le décès de Takeoff.

En novembre, le monde a été choqué par la nouvelle que Takeoff, qui représente 1/3 des MIGOS, a été assassiné à Houston. Takeoff aurait été un spectateur innocent d’une altercation qui finirait par lui coûter la vie. Alors que la police de Houston a arrêté les fans présumés du tireur, les amis et la famille sont toujours en deuil. Offset et Quavo ont tous deux publié leurs hommages à Takeoff après son décès, mais depuis, ils n’ont pas parlé publiquement de son décès.

Cardi B a récemment fait une interview exclusive avec Jason Lee de Hollywood débloqué et a révélé comment elle et Offset avaient appris le décès de Takeoff.

« Nous étions au lit. Nous étions censés aller à la fête de LaLa à New York, et ma fille a vomi partout sur mon costume », a déclaré Cardi. “Halloween était fini parce que c’était trop de déguisement et je n’ai rien à me mettre.

«Alors nous nous sommes endormis, et de nulle part, le téléphone d’Offset n’arrêtait pas de sonner, mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. Offset a décroché le téléphone et il a dit : « Non ! Il crie et crie. Il crie genre ‘Non ! Non! Non! Non!. Il est comme, ‘TakeOff est mort.’ Je l’ai frappé et j’ai dit : ‘Ne dis pas ça !’ Et puis il est juste comme crier et lancer des choses, vomir, courir partout. Et j’avais tellement peur, je pleurais tellement. C’était terrible.”