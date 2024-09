Cardi B répond aux haters à propos de son entraînement post-partum

Cardi B répond aux fans qui critiquent son entraînement post-partum

Cardi B a répondu aux réactions négatives qu’elle a reçues de ses followers pour avoir commencé à s’entraîner quelques jours seulement après avoir accouché.

Le 16 septembre, la rappeuse de 31 ans a partagé sur ses réseaux sociaux qu’elle avait passé 30 minutes à faire de l’exercice sur le Stair Master.

La nouvelle maman a dû faire face aux critiques d’un fan sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter).

L’abonné a écrit avec un ton inquiétant : « Cela fait à peine une semaine. Yoh, la pression que subissent les femmes dans l’industrie ? Insensé. »

Cardi a pris la remarque à cœur et a dit à ses fans de ne pas faire de commentaires sur son poids et sa routine d’entraînement.

En donnant un détail sur ses séances d’entraînement, elle a répondu à l’utilisateur de X : « C’est mon troisième bébé et le post-partum est un peu différent de mes deux premiers… Je ne fais pas de levage de poids, pas de tension musculaire, je ne fais pas de squats, rien de tout ça… juste du cardio. »

Elle a ensuite expliqué pourquoi elle s’était mise à faire du sport quelques jours seulement après avoir accouché en disant : « Parfois, pour éviter la dépression post-partum, il faut garder l’esprit occupé et pour moi, c’est travailler et rester active… »

La mère de trois enfants continue d’écrire : « Mais vous savez ce qui est drôle ? Vous m’avez tous fait tomber quand j’ai pris 7 kilos parce que j’étais enceinte de 5 mois, mais maintenant vous faites semblant d’être inquiets et vous voulez parler de pression ? Vous avez tous dit que j’étais enceinte pour éviter de travailler, maintenant vous voyez que j’y suis toujours, c’est autre chose ? »

Alors oui, je prends ça personnellement, mais c’est POUR MOI, car de toute façon, vous aurez quelque chose à dire », a-t-elle ajouté.

Cependant, le fan n’a pas tardé à présenter ses excuses, précisant qu’il n’avait aucune intention de faire du mal.

Je n’avais vraiment aucune intention de mal et le tweet n’était jamais une mise en accusation contre vous, mais plutôt contre les attentes de la société envers les femmes et la culture du « snap back », ont-ils écrit.

« La réponse à l’OP montre honnêtement qu’il n’y avait aucune intention malveillante. Mais j’espère que toi et bébé allez bien. Je suis un grand fan », a écrit le fan avec un emoji en forme de cœur rouge.

Ce à quoi Cardi a répondu en approuvant sa déclaration : « Totalement bébé !! Et je suis d’accord avec la société et la pression… Je n’ai juste jamais été du genre à me soucier du retour en arrière après la naissance. »

Il est pertinent de mentionner que Cardi partage sa fille nouveau-née et ses deux autres enfants plus âgés, Kulture, 6 ans, et Wave, 3 ans, avec son mari séparé Offset.