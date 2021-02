Cardi B sait vraiment comment suivre un coup de monstre.

La rappeuse de 28 ans a sorti son premier clip vidéo de 2021 à minuit HE le vendredi 5 février avec sa nouvelle chanson « Up ». La vidéo, qui est ci-dessous, commence de manière appropriée avec Cardi dans un cimetière pour faire ses adieux à 2020 tout en portant ce qui pourrait être la tenue funèbre la plus sexy de tous les temps.

Pour célébrer la sortie, la star a posté des images nostalgiques de la vidéo à Instagram, le sous-titrant avec une réplique mémorable de la chanson. « Les salopes veulent de la fumée jusqu’à ce que je l’apporte à leur porte! » elle a écrit. « Dites à cette salope en arrière, en arrière, le souffle sent comme le sexe de cheval! »

Décalage s’est avéré être un mari assez fier lorsqu’il a partagé un clip seul Instagram avec la légende, « UP OUT NOW !!!!! Tu es tellement incroyable, tellement créative et belle. Tu as mis beaucoup de travail que personne ne voit que je suis Prada toi !!! » Il a ajouté trois émojis aux yeux de cœur.

Lors d’une séance de questions-réponses sur YouTube qui a été diffusée juste avant les débuts de la vidéo, Cardi B a expliqué que le réalisateur Tanu Muino l’a filmé pendant un tournage de deux jours en décembre. La gagnante du Grammy a déclaré aux fans que son objectif avec cette chanson était de faire quelque chose de différent de « WAP », son single smash 2020 avec Megan Thee étalon c’était l’une des chansons les plus parlées et les plus populaires de l’année.