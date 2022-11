Cardi B réconforte l’offset à l’aéroport quelques semaines après la mort du décollage : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : LionsShareNews / BACKGRID

Plus à propos Cardi B

Cardi B30 ans, a été photographiée en train de toucher amoureusement son mari, Décalage‘s, de retour alors qu’ils traversaient la sécurité de l’aéroport international de Los Angeles le lundi 21 novembre. Le couple, marié depuis 2017, portait tous deux des sweats et des sweats à capuche confortables alors qu’ils voyageaient main dans la main, avec Offset, également 30, à la morosité. Le PDA est arrivé environ trois semaines après que le cousin d’Offset et ancien collaborateur de Migos Décoller est décédé de façon inattendue dans une fusillade à Houston, au Texas, le 1er novembre, à l’âge de 28 ans.

Offset a été filmé en train de devenir émotif lors des funérailles de Takeoff, mais il n’a pas parlé publiquement de son chagrin jusqu’au 15 novembre, lorsqu’il a dédié un message sincère sur Instagram au regretté rappeur. “La douleur que vous m’avez laissée est insupportable”, a-t-il commencé dans l’hommage émotionnellement brut, comme on le voit ci-dessous. « Mon cœur est brisé et j’ai tellement de choses à dire, mais je ne trouve pas les mots. Je vais dormir et me réveiller et j’espère que tout cela n’est qu’un rêve, mais c’est la réalité, et la réalité ressemble à un cauchemar.

“Chaque fois que tu me voyais, tu ne me dapais pas, tu me faisais un câlin”, a-t-il poursuivi. “J’aimerais pouvoir t’embrasser une dernière fois. Rire une dernière fois. Fumer une dernière fois. Effectuez une dernière fois. Il a conclu son message en demandant au rappeur “Messy” de l’aider, lui et sa famille, à trouver la force de continuer.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Décollage et son oncle, Quavo, 31 ans, qui a sorti son premier album ensemble sans Offset moins d’un mois avant la fusillade fatale, a eu une quantité non divulguée de drame avec son homologue Migos. Leur dernier projet en trio a fait ses débuts en 2021 sous la forme d’un album intitulé Culture III. En mai, au milieu des nouvelles d’une équipe entre Quavo et Takeoff, Offset les avait tous les deux abandonnés sur Instagram.

Cependant, malgré tout bœuf, Takeoff a déclaré que lui et Offset seraient toujours de la famille peu de temps avant sa mort. « La famille sera toujours la famille. Nous avons toujours la famille. Rien ne va changer », a-t-il insisté sur le Grands faits podcast le 8 octobre.

Lien connexe Lié: Hennessy Carolina, la soeur de Cardi B : 5 choses à savoir sur l’unique frère du rappeur

Quavo a publié son propre hommage à son neveu le 12 novembre, un jour après que la vie de Takeoff a été célébrée avec un service commémoratif à Atlanta. “C’est tellement difficile de te dire que tu vas me manquer parce que tu es toujours avec moi”, a-t-il commencé. « Et nous avons tout fait ensemble. Depuis que nous étions enfants, tu étais à mes côtés, me regardant, ces yeux attendant que je fasse le prochain pas, puis tu as suivi juste derrière moi. Tu as toujours veillé à ce que je le fasse en premier pour que tu puisses le faire correctement avec moi. Tu n’as jamais concouru avec moi, nous étions toujours dans la même équipe. Tu détestais jouer contre moi.

Plus tard dans son message, il a appelé Takeoff la personne “la plus insouciante” et “la plus drôle” qu’il connaissait. “Vous continuerez à envoyer vos bénédictions du ciel”, a-t-il noté. “Et je continuerai à garder ton nom vivant aussi longtemps que je vivrai.”

La sortie à l’aéroport, au cours de laquelle Offset était vêtue d’un sweat à capuche Adidas noir et Cardi d’un sweat à capuche saumon, est également survenue un jour seulement après que cette dernière a surpris les fans en se produisant aux American Music Awards 2022 le 20 novembre. Elle est montée sur scène avec GloRilla pour chanter “Demain 2”.