Cardi B reçoit des fleurs d’anniversaire de Beyonce et les montre en vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Cardi B vient d’avoir 30 ans le 11 octobre et l’un de ses nombreux cadeaux comprenait un bouquet de roses blanches de Beyoncé ! La rappeuse a profité de son histoire Instagram vendredi pour partager une vidéo du magnifique bouquet ainsi que le doux message que la chanteuse lui a laissé. “Bon anniversaire! J’espère que tu as passé une belle journée. Tout mon amour. Que Dieu vous bénisse, B », lit-on dans le message.

Beyoncé a envoyé des fleurs à Cardi B pour son anniversaire❤️ “Bon anniversaire! J’espère que tu as passé une belle journée. Tout mon amour. Que Dieu vous bénisse, B” pic.twitter.com/ZrgxZBkYKq – Mises à jour Cardi B (@BardiGangUpdate) 15 octobre 2022

“Bittchhhh !!! Merci @beyonce », Cardi a légendé le clip. On pouvait également l’entendre parler sur la vidéo pendant le tournage. “Quoi de neuf salope parce que putain de Beyonce m’a envoyé des putains de fleurs”, a-t-elle déclaré avec enthousiasme. “À ce stade, je vais m’arrêter chez elle avec des cupcakes végétaliens ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup!”

La vidéo de Cardi mettant en vedette les fleurs de Beyonce vient après qu’elle ait séduit lors d’une sortie d’anniversaire avec son mari Décalage, 30 ans. Elle a montré son incroyable silhouette dans un corset sans bretelles rouge recouvert de bijoux et l’a associé à des gants rouges transparents et une jarretière rouge autour de sa cuisse gauche. Elle a également accessoirisé avec des colliers rouges assortis aux bijoux de son corset et a complété le look avec un énorme casque à plumes sur ses cheveux, qui était coiffé de boucles serrées.

Offset avait également l’air épique dans une tenue blanche qui comprenait un gilet par-dessus une chemise boutonnée, un pantalon et une cravate rouge. Il a ajouté des lunettes de soleil teintées de rouge au look et a tenu la main de la fille d’anniversaire alors qu’elles étaient photographiées en train de marcher à l’extérieur de Poppy à Los Angeles, en Californie, où sa fête avait lieu.

Cardi et Offset ont marché fièrement ensemble deux semaines après avoir répondu aux rumeurs selon lesquelles le collègue rappeur l’aurait trompée. “En fait, c’est comme ça qu’il est… Merci”, a-t-elle légendé une capture d’écran des textes qu’elle a écrits à son mari. “Laisse-moi arrêter parce que je sais que tu es excité lol”, a lu l’un d’eux. Elle a également applaudi les rumeurs avec lesquelles Offset avait triché Saweetie en août. “Non bébé tu mens”, a écrit Cardi en réponse à un troll qui a accusé Offset d’être infidèle. “Vous faites des mensonges fous en commençant par de la merde et en y mettant des rappeuses SANS REÇUS, aucun blog n’en a jamais parlé, tout d’un coup, vous sortez de prison il y a 5 jours et vous avez rattrapé votre mensonge en 2 heures sans REÇUS ! ”