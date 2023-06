Cardi B réagit à Offset en l’accusant de tricherie

Offset a fait exploser sa femme Cardi B à propos de quelqu’un surpris en train de ramper dans ses DM. Elle a applaudi aux accusations de tricherie en ligne, avertissant: « Ne joue pas avec moi. »

Aïe ! Tout semblait bien après qu’Offset ait finalement écrasé son boeuf avec Quavo pour une réunion de Migos en l’honneur de Takeoff aux BET Awards 2023. Maintenant, les choses semblent difficiles pour le couple puissant. Offset a profité des histoires d’Instagram pour renverser le thé avec des captures d’écran prétendument des DM de Cardi.

Offset Post & Supprime l’histoire alléguant que Cardi B «F * ckd Another Dude» et l’a trompé😔💔😢 pic.twitter.com/5RQLju5zFm

Offset a ajouté une capture d’écran du prétendu DM de quelqu’un essayant de devenir un peu trop amical pour son confort après les souhaits d’anniversaire.

« Quelqu’un m’a envoyé [an] invitation. [I don’t know] si c’est réel ou pas ! [And] J’entends de la merde, mais de moi à toi, je suis 1000 sur tous les aspects, de la plus grosse merde à moi, même à toi !” dit le message.

« Je ne ferai jamais de merde de boulettes de maïs ou même rien pour rendre vos gens fous, etc. ! Je déteste quand un mf pense [I’m a] f * ck nigga parce que je viens vraiment d’un endroit authentique », a-t-il poursuivi en l’épaississant.