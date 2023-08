En couverture de Vogue Mexique pour leur numéro de septembre est la beauté afro-latina Cardi B.

Vogue México s’est rendu sur Instagram pour révéler la couverture et a écrit : « Vous connaissez son nom, il est maintenant temps pour vous de connaître l’histoire de la chanteuse prête à perpétuer la tradition en écrivant sa légende. »

La rappeuse lauréate d’un Grammy Award s’est entretenue avec Vogue México pour parler de ses racines caribéennes, des complexités d’être une femme dans l’industrie du rap, d’être reconnue dans l’industrie de la mode, et bien plus encore.

« Il y a beaucoup de rappeuses qui ne sont pas aussi jugées qu’elles me jugent. » Je n’ai pas de place pour l’échec, je ne peux pas perdre. Je pense qu’il y a eu une révolution dans les médias sociaux. Les gens d’aujourd’hui sont devenus plus sensibles, mais aussi plus brutaux. Quand j’ai commencé à utiliser Internet, je ne m’intéressais pas tellement à la vie des artistes, je ne voulais pas les annuler, encore moins les détester ou gâcher leur vie.

Cardi a également révélé que la haine l’avait inspirée, elle et son mari, Offset, à sortir leur nouveau single, « Jealousy ».

« Mon mari et moi voulions faire une chanson comme celle-ci après que les haineux n’arrêtaient pas de parler de nous. Il y a beaucoup de gens qui nous disent toujours des choses, qu’ils nous attaquent tout le temps, et nous voulions nous débarrasser de tout ce poids. Nous étions très fatigués de répondre aux gens sur Internet et nous avons décidé de mieux mettre cela en musique.

La beauté du Bronx a également détaillé ses efforts en solo et a promis à ses fans qu’elle ne publierait plus de collaborations. Elle a déclaré : « Je ne vais plus sortir de collaborations, je vais sortir mon prochain single solo. En ce moment, je travaille sur la pochette et les idées pour le prochain disque car il arrive certainement. Tout le monde me dit toujours que je devrais sortir le disque maintenant.

Cardi comprend que les fans attendent d’elle de nouvelles musiques, ajoutant que les gens lui disent toujours de sortir le disque maintenant.

Elle a ajouté : « Ils l’ont fait lorsque j’ai sorti ‘WAP’ [with Megan Thee Stallion] et quand j’ai sorti « Up », mais je leur ai toujours fait savoir que je n’allais pas attendre longtemps après tous ces singles. Alors restez connectés car il sort très bientôt. J’ai aussi des projets dans le monde du cinéma. En fait, j’ai l’intention de faire tout ce que je peux : mode, image de marque… Je veux tout faire, chérie.

La native de New York a des racines dominicaines et a mentionné que grandir dans une famille caribéenne l’avait aidée à affiner son oreille musicale. Aujourd’hui, elle choisit d’embrasser les influences classiques dans sa musique.

« La musique mexicaine a joué un rôle important dans ma vie. J’aime Ana Gabriel, Luis Miguel, Rocío Durcal, qui n’est pas mexicaine mais qui est pratiquement une icône de la musique mexicaine. Ce sont des artistes que j’aime et que j’adore », a déclaré la maman de deux enfants. «J’ai regardé de nombreuses telenovelas mexicaines quand j’étais jeune et j’en ai tiré des leçons d’amour», dit-elle.

« La musique et la télévision mexicaines m’ont véritablement influencé, ainsi que de nombreuses personnes, tout au long de ma vie. J’aime Peso Pluma, mais si je devais faire une chanson comme celle-là, ce serait bien sûr celle d’Ana Gabriel. En fait, quand cette reprise sortira, je vais faire une vidéo live et chanter une chanson d’Ana Gabriel. Je promets. »

Avez-vous consulté le numéro de septembre de Vogue México ? Ressentez-vous le look de Cardi ? Faites-le-nous savoir ci-dessous !