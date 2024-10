Cardi B promet de « ne plus jamais boire » après avoir fait la fête pendant le week-end d’anniversaire

Cardi B a passé un sacré week-end d’anniversaire.

Le samedi 12 octobre, le rappeur a fêté ses 32 ans avec style avec une soirée glamour. Le lendemain de la grande fête, elle a révélé dans une série de publications sur Instagram Stories qu’elle et ses amis avaient fait la fête si fort ensemble qu’elle avait l’impression de ne plus jamais vouloir « boire ».

Dans un article, Cardi a gémi en plaisantant devant la caméra alors qu’elle montrait les conséquences de sa fête, posant avec sa perruque de travers et son maquillage toujours sur son visage alors qu’elle se réveillait.

« Je ne boirai plus jamais », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

Cardi B montre en plaisantant les conséquences de ses célébrations d’anniversaire.

cardi b/Instagram



Elle a également partagé une capture d’écran de certains des messages qu’elle et ses amis ont envoyés le lendemain des festivités d’anniversaire.

« Ils doivent [ban] Hennessy hors de ce pays », a-t-elle écrit sur la capture d’écran, en réponse à un de ses amis qui lui avait envoyé un texto disant qu’elle avait bu une bouteille entière de cognac.

Dans un autre Instagram post, Cardi a montré le look sensuel qu’elle portait pour ses célébrations d’anniversaire – une mini-robe noire révélatrice avec une boucle de ceinture pailletée qu’elle a appelée « ma petite robe Thotty ». Elle a ensuite expliqué où elle avait trouvé la robe.

« La robe que j’allais porter pour mon anniversaire était un peu trop petite et il n’y avait pas assez de tissu », a-t-elle écrit.

« Alors j’ai pris mon… dans un camion et je suis allée au Staten Dolls Gentlemen’s Club où j’ai travaillé pendant quatre ans et j’ai acheté cette petite robe parce que bébé, RIEN n’allait s’arrêter cette nuit », a-t-elle poursuivi, faisant référence au club où elle avait l’habitude de venir. travailler comme strip-teaseuse. « J’aime le fait qu’ils ne me voient pas comme CARDI B… ils me traitent toujours comme CAMILLA (Fait amusant… c’était mon nom de strip-teaseuse 😂😂😂). »

Plus tôt samedi, le J’aime ça La rappeuse a partagé un aperçu de certains des cadeaux qu’elle a reçus pour sa journée spéciale vendredi – y compris de douces surprises faites à la main de ses deux enfants plus âgés, Kulture, 6 ans, et son fils Wave, 3 ans, qu’elle partage avec son ex Offset.

« Ma fille m’a offert ces ballons et ces fleurs », a déclaré Cardi dans une vidéo sur ses histoires Instagram, alors qu’elle se tournait pour montrer sa grande exposition de cadeaux, dont un magnifique bouquet de roses roses avec une note attachée.

Elle a ensuite expliqué que « Wave a fait ça pour moi », en récupérant une carte faite à la main décorée d’un cœur bleu composé d’autocollants.

La prochaine carte faite à la main, a déclaré Cardi à ses abonnés, provenait de Kulture. « Et regarde ce que ça dit », a déclaré sa fille, en désignant son cadeau, qui comportait une main sur laquelle était écrit « Je t’aime » et une photo d’un cupcake.

« Maman, je t’aime plus que les cupcakes », a lu Cardi en riant.