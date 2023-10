Il semble que Cardi B ait changé de position lorsqu’il s’agit d’obtenir l’argent que Tasha K lui doit par tous les moyens nécessaires, mais ses fans l’exhortent à ne pas « tomber dans le piège » des pitreries du blogueur.

Comme indiqué précédemment, la rappeuse a été ferme dans sa position selon laquelle elle voulait donner une leçon à Tasha K suite au jugement de 4 millions de dollars en sa faveur. Mais maintenant, elle montre de la sympathie pour la YouTubeuse en disgrâce, car elle traverse clairement une période difficile.

Tôt jeudi matin, Cardi a animé un Spaces on X où elle a parlé avec ses fans de la possibilité de pardonner à Tasha K. Cela survient après que cette dernière a publié une vidéo sincère parlant de son enfance troublée et des difficultés financières qu’elle traverse actuellement avec elle. cas de faillite en cours.

Elle a également admis qu’elle avait aidé à « faire tomber le rappeur » et, à un moment donné, a mentionné Nicki Minaj qui, selon elle, lui avait demandé de signer une NDA.

«Je veux que tout cela soit derrière moi», a déclaré Tasha K. «Je veux vraiment voir Nicki et Cardi – et je l’ai dit à Nicki. J’ai dit : « Toi et Cardi êtes pareils » et elle m’a dit : « Quoi ? » ! J’ai dit : ‘Tu es pareil mais la différence est que je te fais grâce et je la tiens pour responsable mais tu es plus âgé.’

Elle a également partagé des mots encourageants pour Cardi après avoir publié un tweet partageant apparemment des pensées suicidaires.

“Croyez-le ou non Belcalis, trop d’enfants vous aiment pour lire des trucs comme celui-ci et croyez-le ou non, je vous aime”, a déclaré Tasha K.

Suite à la vidéo de Tasha, la rappeuse « WAP » a admis à ses abonnés qu’elle se sentait sympathique ces derniers temps, mais a pris soin de souligner que personne ne devrait jamais confondre sa gentillesse avec de la faiblesse.

Et même si elle n’a pas nommé Tasha K par son nom ni évoqué l’affaire de diffamation, ses fans sont catégoriques sur le fait que la blogueuse fait l’objet de sa sympathie.

«Mes amis me disent toujours ça. Ils disent la salope la plus dure et la plus faible », a expliqué Cardi. « Mais mon cœur est très grand. Et je ne vais pas prendre de décision tout de suite… parce que je me suis brûlé tellement de fois dans ma vie.

Alors que les fans ont averti Cardi de ne pas tomber dans les larmes de Tasha, Cardi a déclaré qu’elle allait avoir une conversation avec sa mère et ses avocats au sujet de la situation pour voir ce qu’elle devrait faire.

«Mais je vais parler à ma mère», dit-elle. « Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, je peux dire quand quelqu’un traverse une merde. Et je peux dire quand ils n’ont personne à qui parler. “Étonnamment, cela ne me rend pas heureux”, a apparemment déclaré Cardi à propos du combat de Tasha. « Je ne veux pas prendre de mauvaises décisions. C’est pourquoi je veux parler à maman demain. Je vais parler à mes avocats. Mais arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de blesser les gens. Prendre une pause [and] pense.”

En 2019, Cardi B a poursuivi Tasha K pour diffamation après que le YouTuber ait publié une vidéo accusant l’artiste de se prostituer et de se droguer. Cardi B a gagné le procès en janvier 2022 et Tasha a été condamnée à payer 4 millions de dollars au rappeur.

Cardi admet que sa famille et ses amis, y compris son mari Offset, l’encourageraient à faire pression pour obtenir justice et récupérer son argent, mais Cardi insiste sur le fait que voir quelqu’un d’autre souffrir ne la rend pas heureuse. Comme vous pouvez l’imaginer, les gens pensent que Cardi devrait ignorer la vidéo de Tasha K et ils sont convaincus que ce n’est qu’une farce.

Que pensez-vous du fait que Cardi B envisage apparemment de pardonner à Tasha K ?