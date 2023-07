Cardi B porte du noir et du doré au défilé Schiaparelli à Paris

S’il y a une chose pour laquelle nous pouvons toujours compter sur Cardi B, c’est de savoir comment porter une tenue non conventionnelle.

Le who’s who d’Hollywood était présent au premier défilé de la semaine de la Haute Couture à Paris, avec l’ancien Amour et hip-hop star assise au premier rang pour la projection de Schiaparelli.

La rappeuse « WAP » s’est également présentée au Petit Palais dans une robe noire aux liserés dorés, une myriade d’accessoires dorés aux bras et aux oreilles, et une grande veste noire duveteuse. Tracee Ellis Ross était assise à côté de Cardi B au premier rang, qui portait une chemise bleue et blanche et un pantalon assorti.

Cardi a montré son ensemble Schiaparelli alors qu’elle posait pour des photos devant la salle, retirant la veste noire époustouflante pour laisser ses célèbres courbes parler. La robe noire moulante était définitivement la vedette du spectacle, la rappeuse portant un foulard noir sur la tête et ne montrant aucun de ses cheveux.

La tenue de Cardi B a conservé le thème du spectacle de Schiaparelli dans son ensemble, alors que le directeur créatif américain du label, Daniel Roseberry, a envoyé une armée de modèles vêtus de combinaisons noires et dorées.

Ce n’est pas la première fois que le chouchou de la mode représente Schiaparelli, portant auparavant une tenue encore plus éclectique pour la marque de mode italienne célèbre pour ses créations jouant sur le surréalisme.

De retour en 2021Cardi a volé la vedette à la Fashion Week de Paris dans un manteau en tweed Schiaparelli avec des plastrons dorés et un gigantesque casque audacieux conçu a fait tourner les têtes à la Fashion Week de Paris dans un manteau de style tweed Schiaparelli orné de plastrons dorés avec un gigantesque casque audacieux conçu par la marque, qui faisait également office de lunettes de soleil.

Il faut aimer une célébrité qui n’a pas peur de prendre des risques avec ses tenues !