Cardi B a comparu devant un juge jeudi et a admis sa culpabilité dans une attaque du club de strip-tease de Flushing, Queens en 2018.

La rappeuse du Bronx a accepté un accord de plaidoyer du bureau du procureur du comté de Queens concernant un incident où elle a été accusée d’avoir lancé un narguilé et des bouteilles sur deux sœurs avant d’ordonner à un ami d’attaquer l’une d’entre elles pour avoir prétendument couché avec son mari, Offset.

Les femmes en question, Jade [R] et Baddie Gi [L]étaient barmen au Club Angels.

L’acte d’accusation initial comprenait 12 chefs d’accusation, dont deux crimes. Après avoir plaidé coupable à deux accusations de délit, le rappeur a accepté d’effectuer 15 jours de travaux d’intérêt général. Les 10 accusations restantes ont toutes été rejetées.

Cardi a publié une déclaration admettant qu’elle avait “pris de mauvaises décisions” tout en ajoutant qu’elle était prête à se concentrer sur sa carrière et ses fans.

“Une partie de la croissance et de la maturation consiste à être responsable de vos actions”, lit-on dans la déclaration. « En tant que mère, c’est une pratique que j’essaie d’inculquer à mes enfants, mais l’exemple commence par moi. J’ai pris de mauvaises décisions dans mon passé que je n’ai pas peur d’affronter et d’assumer. Ces moments ne me définissent pas et ils ne reflètent pas qui je suis maintenant.

Elle continue,

“J’ai hâte de surmonter cette situation avec ma famille et mes amis et de revenir aux choses que j’aime le plus : la musique et mes fans.”

PageSix rapporte que son avocat, Drew Findling, a déclaré qu’elle avait accepté l’accord de plaidoyer après en avoir précédemment rejeté un en 2020 parce qu’elle voulait continuer sa vie.

«Il y a trop de choses qu’elle a planifiées pour sa famille, pour sa carrière et pour la communauté et elle a juste senti, très honnêtement, qu’un procès devant jury de trois semaines allait être une distraction des choses qu’elle pensait être les plus important et donc, par conséquent, nous avons pris contact avec le ministère public », a déclaré Findling.

En plus du plaidoyer de culpabilité de Cardi qui fait la une des journaux, la tenue vestimentaire du rappeur est apparemment un sujet de discussion brûlant.

Les représentants de la rappeuse ont déclaré qu’elle portait des talons Louboutin et une robe moulante Proenza Schouler.

Cardi a également publié des photos de son apparence de salle d’audience qu’elle a sous-titrées; “Puuuurrrrrr.”

Que pensez-vous du plaidoyer de culpabilité et de la condamnation de Cardi B ?