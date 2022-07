Cardi B & Offset Gift Kulture avec 50 000 $ en espèces pour le 4e anniversaire

Cardi B et Offset ne sont pas étrangers à gâter leur fille, Kulture, en lui donnant de très grandes attentes à la hauteur très tôt.

La célèbre petite fille vient de fêter son quatrième anniversaire, et même si elle n’est plus fille unique, ses parents se sont assurés qu’elle reçoive un cadeau unique pour célébrer l’occasion. Dimanche, Cardi et Offset ont célébré l’anniversaire de leur fille avec un voyage à Candytopia et un énorme 50 000 $ en espèces.

Dans un clip Offset publié sur son histoire Instagram, Kulture a été vue en train de demander à son célèbre père d’acheter sa barbe à papa tout en se penchant par la fenêtre d’un SUV noir. Quelques instants plus tard, elle a été vue tenant une pile d’argent.

En arrière-plan de la vidéo, on peut entendre Cardi demander: «Qu’est-ce que c’est», alors que la petite était assise dans la voiture avec un grand sourire sur le visage. La fille d’anniversaire a répondu en qualifiant la pile d’argent de “ticket”, en argot pour un million de dollars. Le rappeur de Migos l’a corrigée en répondant : « C’est un billet ? Un billet vaut un million, ma fille. C’est 50. Dites 50.

L’heureuse famille a posté plusieurs vidéos sur leur histoire Instagram tout au long de leur journée de fête, faisant le tour de l’exposition Candytopia avec Kulture et son petit frère, Wave, 10 mois.

Bien qu’il ne semble pas y avoir autant de contrecoups cette fois-ci, grâce à Cardi et Offset, Kulture n’est pas étranger aux cadeaux d’anniversaire extravagants. Le rappeur “Stir Fry” a offert à sa fille un sac Birkin rose pour son deuxième anniversaire, ce qui a suscité une sérieuse controverse.

Maintenant, il est devenu plus que clair que Cardi B et Offset vont gâter leurs enfants, quoi qu’il en soit, il semble donc que les gens s’y soient habitués.