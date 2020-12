Cardi B trouve le bon en 2020.

Le jeudi 10 décembre, le rappeur a accepté le prix de la femme de l’année à Panneau d’affichageL’événement virtuel Women in Music. Tamika Palmer, qui est le regretté Breonna Taylorla mère de, a présenté l’honneur à Cardi.

« L’un des plus fervents défenseurs de la justice de Breonna au cours des neuf derniers mois a été Cardi B », a-t-elle déclaré. «Depuis le début, Cardi a utilisé sa plateforme pour répandre la vérité sur ce qui est arrivé à Breonna et pour réaffirmer que la vie des femmes noires compte. L’impact de Cardi B va bien au-delà de la musique. C’est pourquoi je suis si fier et honoré de présenter Panneau d’affichage ‘Prix ​​de la femme de l’année à Mlle Cardi B. «

« Merci d’avoir toujours aimé ma musique », a déclaré le rappeur du Bronx. « Merci de m’aimer et je vous aime les gars. »

Le lauréat du Grammy a ajouté: « Cette année, en matière de musique, j’avais tellement de choses prévues. J’avais tellement de projets que je voulais sortir. Malheureusement, à cause de COVID, je n’ai pas pu mettre les visuels en place. que je voulais. Cela a gâché mon espace créatif. »

Mais plus tôt cette année, Panneau d’affichage fait encore l’éloge de Cardi « voix sans excuse« à travers sa musique et ses plateformes de médias sociaux. En fait, la publication n’a pas tardé à rendre hommage à son single » WAP « , qui est rapidement devenu Panneau d’affichage Top 100 des charts.