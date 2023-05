Cardi B montre ses courbes dans une combinaison pour le lancement de Whipshots

Cardi B met tout en œuvre pour célébrer le lancement de la nouvelle saveur de sa société Whipshots.

Le lundi 22 mai, la rappeuse a rejoint Whipshots – la crème fouettée à la vodka qu’elle a lancée avec Starco Brands – pour célébrer le lancement de quelque chose de spécial. La société a organisé un événement de lancement estival au Bungalow à Santa Monica en l’honneur du lancement d’une nouvelle saveur de citron vert en édition limitée de Whipshots.

Whipshots a également dévoilé « Whip It, Beaches », la nouvelle campagne estivale de la société mettant en vedette Cardi B. Les publicités montrent la mère de deux enfants ne portant rien d’autre qu’un bikini à la crème fouettée et une paire de lunettes de soleil alors qu’elle démontre la gâterie arrosée comme la boisson de L’été.

Pour la soirée de Santa Monica, Cardi était vêtue de la tête aux pieds d’une combinaison Pucci et d’une paire de talons vraiment impressionnante, montrant ses célèbres courbes dans le numéro coloré. Pour accessoiriser, elle a ajouté une paire de grosses créoles en or, qu’elle a assorties à une chaîne string en or qu’elle portait à l’extérieur de son body. Cardi portait ses cheveux dans un chignon qui était principalement couvert par sa capuche, bien que sa frange émoussée ait été laissée à l’avant pour complimenter son visage refait.

Le rappeur « WAP » a rejoint le célèbre mixologue et directeur de la mixologie Rob Floyd derrière le bar pour une démonstration animée faisant ses débuts avec la nouvelle saveur de citron vert sur des boissons populaires, notamment des margaritas, des mojitos et plus encore. Les ambassadrices de Whipshots PRIDE et les légendaires drag queens Violet Chachki et Gottmik se sont également jointes à l’événement, versant des photos de célébration et secouant un cocktail signature en l’honneur du mois PRIDE pour les participants.

Le citron vert Whip Shots suit deux ans après le lancement des trois saveurs originales : vanille, caramel et moka. Cardi a lancé la crème fouettée à la vodka en décembre 2021.