Cardi B montre ses arbres de Noël en vidéo avec Son Wave – Hollywood Life

Crédit d’image : ZapatA/MEGA

Ça commence à ressembler beaucoup à Noël dans Cardi Best la maison ! La superstar du rap de 30 ans a donné aux fans un aperçu de l’intérieur de sa magnifique maison de vacances dans une publication Instagram du 12 décembre qui comprenait également son adorable fils de 1 an, Vague. Les deux premières vidéos (voir ci-dessous) mettaient en valeur son sapin de Noël géant recouvert de neige, orné de rubans blancs et argentés étincelants et d’ornements extra-larges. L’arbre était surmonté de brindilles blanches fantaisistes plutôt que d’un stéréotypé arbre dessus comme un ange ou une étoile, tandis que le fond était bordé de cadeaux joliment emballés et d’ornements en argent assortis.

Juste au coin de l’arbre de Noël massif mais élégant se trouvaient trois autres arbres décorés dans le même thème argenté et blanc. Le plus jeune enfant de Cardi B avec Décalage, Wave, a pu être vu jouer avec certains des ornements – ce qui lui a valu une légère réprimande de sa célèbre mère. “Vous le trouvez toujours autour du sapin de Noël”, a-t-elle dit en tirant sur une boule d’argent. Le jeune frère de Culture4 ans, était vêtu d’une tenue décontractée composée de sweats noirs, d’un t-shirt blanc et de chaussettes rayées marron et jaunes.

Dans une autre vidéo mettant en vedette Wave, il a gentiment souri et a couru vers sa mère, qui l’appelait avec adoration “Wavy”. Il a subi un changement de tenue et portait un ensemble de pyjama gris assorti imprimé d’animaux et portait ses cheveux tressés. Après que Wave ait quitté la photo, Cardi a déclaré à quel point elle aimait Noël et la décoration des fêtes : “C’est le sapin de Noël… J’aimerais que chaque jour soit Noël”, a-t-elle déclaré.

La gagnante d’un Grammy a également publié deux vidéos montrant l’arbre sur le thème de Disney qu’elle a installé pour ses enfants, qui était un arbre blanc décoré d’accents rouges. L’arbre amusant comportait des cannes de bonbon géantes qui en sortaient, des boules rouges extra-larges et des personnages Disney en peluche suspendus, tels que Mickey Mouse, Dingo et le chien de Dingo, Pluto. Il comportait également de petits ornements de pompons verts, roses et blancs. “Alors, c’est le sapin de Noël des enfants”, a consciencieusement expliqué Cardi. “C’est énorme et c’est sur le thème de Disney.” Elle a également qualifié l’arbre de “magnifique” entre deux cris aux enfants hors caméra pour “arrêter de courir autour des arbres de Noël”.

L’aperçu de Cardi sur sa vie à la maison est venu quelques jours seulement après avoir partagé d’autres connaissances personnelles avec les fans : elle a retiré ses injections dans les fesses. “Le thé est après que j’ai donné naissance à mon fils, mon a—était énorme”, a-t-elle expliqué lors d’une session Instagram Live le 6 décembre. Cardi a poursuivi: «En août, j’ai subi une intervention chirurgicale et j’ai retiré 95% de mes biopolymères… si vous ne savez pas ce que c’est, c’est un— coups. C’était un processus vraiment fou.

