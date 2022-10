Cardi B met un affichage aux gros seins dans un look d’anniversaire à plumes rouges

Cardi B s’est approchée d’elle fête d’anniversaire chez Poppy à Los Angeles mardi soir portant un corset de satin rouge magnifiquement orné et une coiffe de carnaval.

Cardi B a organisé une fête d’anniversaire étoilée à Los Angeles

Avec ses cheveux en vagues noires en cascade et ses bijoux scintillants sur son cou, ses cheveux et son corps, le look de Cardi convenait à une reine des festivals des Caraïbes ou à une showgirl burlesque. Offset était aux côtés de sa femme, vêtu d’un costume tout blanc avec une cravate rouge et des lunettes teintées de rouge pour compléter le look de Cardi.

Cardi a donné un aperçu de son grand événement sur le thème du cabaret lors de sa soirée Instagram, partageant une vidéo des mannequins légèrement vêtus qui ont accueilli les invités à l’intérieur.

Ce look n’est-il pas exceptionnel ? Cardi le tue à chaque fois.

Certains des plus grands noms du divertissement ont assisté à la fête de Cardi, notamment Chloe Bailey et Halle Bailey, qui ont également ébloui dans des robes fastueuses.

Halle et Chloé ont l’air incroyables dans leurs robes et toutes deux semblaient incroyablement heureuses et excitées pour le grand événement de Cardi.

Halle dans ce vert c’est fou. Nous aimons ça. Son boo thang DDG était également à la fête de Cardi.

Tiffany Haddish a également été vue sur les lieux, vêtue d’une chemise à imprimé léopard et d’un pantalon noir avec des sandales à lanières noires.

Haddish n’était pas non plus le seul comédien à l’événement.

Jamie Foxx était également présent.

On dirait qu’il a décidé de ne pas porter de vêtements haut de gamme et d’opter plutôt pour un survêtement Nike noir confortable. Smart move frère. En fait, selon rapporte TMZ, Jamie s’est détourné de l’événement, apparemment pour avoir trop de monde avec lui.

YG a saisi l’occasion, avec un clin d’œil à Michael Jackson – le rappeur portait des gants blancs et des bretelles noires avec des chaussettes blanches, des mocassins noirs avec des boucles en diamant et un fedora noir.

Ice Spice a opté pour un look lingerie pour la fête de Cardi.

Cheeky lil thang, riiiight ? !