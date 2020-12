Cardi B a dit à Peppa Pig de « compter vos jours f *** king » dans une diatribe remplie de jurons après que sa fille Kulture ait ruiné une paire de bottes Ugg en sautant dans des flaques d’eau.

La rappeuse a contesté la télévision préférée des enfants après que sa petite fille, deux ans, ait ruiné ses chaussures chères en copiant les célèbres scènes de sauts de flaque d’eau de la série.

Peppa Pig est très populaire auprès des enfants du monde entier et a été exportée vers des pays comme l’Amérique, l’Australie et même la Chine.

La fille de Cardi B l’a regardé aux États-Unis et le rappeur, 28 ans, s’est retrouvé à bout de souffle quand elle a réalisé que Kulture avait pris l’habitude de Peppa de sauter dans les flaques d’eau.

Elle a écrit un tweet fortement rédigé destiné à Peppa après que les bottes Ugg coûteuses de Kulture aient été détruites par la pluie.

Le rappeur a posté: « Mon bébé a regardé Peppa Pig et maintenant, chaque fois qu’elle voit une flaque d’eau humide, elle veut écraser dessus …





(Image: Getty Images)



« Ce merde me rend si serré! F **** n up her uggs … Deum you peppa pig … COMPTEZ VOS F **** N DAYS! »

Cardi B est devenue maman pour la première fois en juillet 2018 lorsqu’elle a accueilli Kulture avec son mari Offset.

Le couple a annoncé ses fiançailles en octobre 2017, mais il est apparu plus tard qu’il s’était lié en secret un mois plus tôt.





(Image: Canal 5)







(Image: Instagram)



Leur relation a été difficile depuis qu’ils sont devenus parents.

Ils se sont séparés quelques mois seulement après la naissance de Kulture en décembre 2018, mais étaient de retour ensemble au moment du Grammy 2019 lorsqu’ils ont été à nouveau photographiés sur le tapis rouge.

Une autre scission est survenue cette année lorsque Cardi B aurait demandé le divorce en septembre, mais ils se seraient remis ensemble peu de temps après.

Offset est également papa de deux fils, Jordan et Kody, et de sa fille Kalea issue de relations précédentes.