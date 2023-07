Cardi B lance un microphone sur une fan qui a éclaboussé une boisson à mi-parcours, « ne la blâmez pas », disent les fans

Alors que la rappeuse américaine Cardi B est connue pour ses singeries et sa franchise dans les émissions et les interviews, la saper est un grand non. Une tendance étrangement nouvelle a vu le jour lors de concerts récents où l’on voit la foule lancer des objets sur les artistes. Après le chanteur Harry Styles et le rappeur canadien Drake, la prochaine cible semblait être Cardi B. Mais la chanteuse WAP a fait en sorte de prendre les choses en main. Lors de l’un de ses derniers concerts, lorsqu’un fan a lancé un verre sur la rappeuse, l’a trempée, devinez ce qu’elle a fait ? Elle a jeté son micro sur la personne.

Cardi B lance le micro sur le ventilateur

Les vidéos de l’incident se sont répandues sur Internet comme une traînée de poudre, les masses étant stupéfaites du geste choquant de Cardi B. Il se trouve que Cardi interprétait l’une de ses chansons les plus appréciées, Bodak Yellow, sur scène lorsqu’elle a été attaquée par une soudaine éclaboussure d’eau. Parée d’une robe orange fluide et découpée, alors que la rappeuse se promenait sur scène, le fan lui a jeté de l’eau. Furieuse, Cardi n’a pas tardé à repérer le coupable et sans réfléchir lui a lancé le microphone, prononçant des mots de colère contre la personne. Bientôt, la sécurité a entraîné l’agresseur loin de la foule, au milieu du chaos. Tout cela pendant que la musique de fond continuait à jouer.

Cardi B lance son micro sur un spectateur qui lui a lancé un verre ? pic.twitter.com/fKmFLFGzKw Quotidien Loud (@DailyLoud) 30 juillet 2023

Un autre angle pic.twitter.com/xYUYF3g0MM HorizonHipHop (@HorizonHiphop) 30 juillet 2023

Les fans réagissent

Dès que les vidéos ont fait surface sur Internet, les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à y réagir, la majorité d’entre eux soutenant Cardi B. « Cardi B aurait été la Lebron du ballon chasseur si elle n’avait pas poursuivi la musique », un commentaire. « Je ne la blâme pas », a plaisanté un autre. Un troisième individu a souligné: « Il est temps que les artistes commencent à réagir. Cette tendance à leur lancer des choses est fausse. » Un autre utilisateur inquiet a noté : « Mon seul espoir est que le microphone atterrisse sur la bonne personne. »

@iamcardib aurait été le Lebron du ballon chasseur si elle n’avait pas poursuivi la musique ?pic.twitter.com/13y7WsFsNg GeekedUp (@GeekedUpProd) 30 juillet 2023

je ne la blâme pas tulipe ? (@tulipnft) 30 juillet 2023

Il est temps pour les artistes de commencer à réagir. Cette tendance à leur lancer des choses est fausse IRUNNIA (@Irunnia_) 30 juillet 2023

Mon seul espoir est que le micro atterrisse sur la bonne personne ? Oyindamola ? (@dammiedammie35) 30 juillet 2023

Autres incidents

Le mois dernier, un bouquet de roses a été lancé à Harry Styles lors de sa performance à Cardiff, au Pays de Galles. L’auteur-compositeur-interprète américain Bebe Rexha a également été frappé par un téléphone portable par l’un de ses fans lors d’un concert à New York. L’appareil, malheureusement, a frappé son visage, entraînant une fente sur son sourcil pour laquelle elle a eu besoin de points de suture, a rapporté People.

Quatre jours auparavant, même Drake était la proie de choses qui lui étaient lancées. Une femme identifiée comme Veronica Correia a jeté son sous-vêtement sur le chanteur de God’s Plan.