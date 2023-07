Cardi B lance un microphone sur un fan lors d’un concert à Vegas après avoir été éclaboussé par une boisson

Cardi B est le dernier musicien à être soumis à un comportement imprévisible de fans lors d’un concert, à la suite d’une série d’incidents cet été où des fans perturbent des musiciens, dont Harry Styles, Bebe Rexha et Kelsea Ballerini, sur scène, les blessant parfois dans le processus. .

Les choses se sont intensifiées samedi à Las Vegas au Drai’s Beachclub, lorsque le rappeur a été frappé par un verre de spectateurs.

Interprétant ironiquement sa chanson « Bodak Yellow » (voir les paroles), Cardi est devenue furieuse et a agressivement jeté son microphone vers la zone d’où provenait la boisson, comme le montre une vidéo enregistrée par un fan.

La sécurité a été immédiatement déployée dans la zone pour remédier à la situation, alors que Cardi restait sur scène, furieux.

Elle jouait clairement avec la lecture de sa chanson; quand elle a arrêté de rapper, la piste a continué.

À un moment donné pendant le concert, Cardi a en fait demandé au public de lui jeter de l’eau, admettant qu’elle avait très chaud et qu’elle aimerait être refroidie. Fox News Digital a contacté un représentant de la chanteuse pour clarifier si elle avait demandé de l’eau avant ou après l’incident du microphone.

Les fans sur les réseaux sociaux ont eu des réactions mitigées à la réponse de Cardi B, avec certains écrits, ils auraient fait la même chose, tandis que d’autres l’ont condamnée pour avoir eu une réaction violente.

Les têtes d’affiche ont été en proie à des événements similaires et malheureux au cours des deux derniers mois.

Bien qu’il ne soit pas unique au 21e siècle, le comportement des fans est devenu sensiblement problématique le mois dernier à New York, lorsque Rexha a été frappé au visage avec un téléphone portable, ce qui a entraîné l’arrestation d’un homme et la chanteuse a reçu des points de suture.

Le « Je vais bien (bleu) » La chanteuse a donné aux fans un aperçu de ses blessures, partageant des photos sur Instagram.

« Je vais bien, » commenta-t-elle avec effronterie, malgré son visage contusionné.

La star de la country Ballerini se produisait à Boise, dans l’Idaho, fin juin, lorsqu’elle a été frappée par un objet volant, identifié plus tard comme un bracelet.

Dans une vidéo capturée par des fans, Ballerini, qui chantait sa chanson « Si tu descends « , est vue secouant la tête en arrière et grimaçant d’incrédulité lorsqu’un objet frappe son œil.

Tournant la tête et finalement tout son corps loin du public, Ballerini a rapidement été prise en charge par l’un des membres de son groupe. Après plusieurs instants, Ballerini a finalement quitté la scène.

Plus tard, elle a repris son histoire sur Instagram pour expliquer ce qui s’est passé, en écrivant : « Je vais bien. Quelqu’un a lancé un bracelet, il m’a frappé à l’œil, et cela m’a plus fait peur que blessé. Nous avons tous des déclencheurs et des couches de peurs bien plus profondes que ce qui est montré, et c’est pourquoi je suis sorti de scène pour me calmer et m’assurer que moi-même, le groupe et l’équipe, et la foule se sentaient tous en sécurité pour continuer. C’est tout ce que je veux, c’est que les spectacles se sentent comme un coffre-fort place pour nous tous. »

Elle a également applaudi après qu’un troll dans la section des commentaires ait posté: « Les points sont la barre. Pas de points. Pas de message », faisant référence à l’incident avec Rexha. Ballerini a écrit avec une capture d’écran des commentaires, « Je vais aussi laisser ça ici. Un monde triste et effrayant dans lequel nous vivons. »

Ensuite, c’est Harry Styles qui a été touché à l’œil.

Dans une vidéo capturée par un fan, l’ancien membre de One Direction est vu se pavaner sur la piste avec son microphone lorsqu’un objet inconnu est lancé dans son œil.

Styles, 29, grimace de douleur et se penche, couvrant son œil avec ses mains.

Plusieurs musiciens sont restés relativement silencieux après de tels incidents, cependant, en juillet, Adele a abordé la bonne étiquette de concert, avertissant les fans de ne rien essayer avec elle.

« Avez-vous remarqué à quel point les gens oublient l’étiquette du spectacle en ce moment parce que [they’re] jeter s — sur scène? Les avez-vous vus », a déclaré Adele à son public du Caesars Palace lors de sa résidence Weekends with Adele à une vidéo enregistrée par un fan .

« Je vous mets au défi. Osez me lancer quelque chose et je vais vous tuer », a-t-elle averti la foule tout en tenant un pistolet à t-shirt dans ses bras et en le tirant dans le public. avec enthousiasme.