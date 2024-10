Cardi B hospitalisée après une récente « urgence médicale »

Cardi B dit que sa récente « urgence médicale » l’a forcée à se retirer d’un festival de musique à Atlanta ce week-end.

La rappeuse « WAP » et « I Like It » a partagé la nouvelle avec ses abonnés Instagram mercredi, la qualifiant de « triste » et les remerciant de leur compréhension.

« J’ai été à l’hôpital pour me remettre d’une urgence médicale ces derniers jours et je n’ai pas l’habitude de le faire. [sic] pouvoir se produire au ONE MusicFest », a déclaré le joueur de 32 ans dans un communiqué. déclaration. « Cela me brise le cœur de ne pas pouvoir voir mes fans ce week-end et j’aimerais vraiment pouvoir être là. Bardi Gang – merci de votre compréhension et je reviendrai bientôt meilleur et plus fort. Ne t’inquiète pas. »

Le lauréat historique d’un Grammy Award devait faire la une du 15e anniversaire de Un festival de musique au Civic Center d’Atlanta samedi avec Earth, Wind & Fire, Nelly, Fantasia, Ari Lennox, Method Man et Redman. Le rappeur TI fait également partie des artistes du festival qui durera deux jours, remportant un de ses derniers spectacles avant de prendre sa retraite.

Dans un déclaration Depuis le festival, les organisateurs de l’événement ont demandé aux gens de prier pour le rétablissement complet de Cardi au milieu de ses « problèmes de santé persistants » et ont déclaré qu’ils « travaillaient dur pour trouver un remplaçant à cette date tardive ».

Plus tôt cette semaine, le rappeur « Up » a menacé de poursuivre en justice une personne derrière une farce qui a amené des responsables des services de protection de l’enfance à se présenter lundi à son manoir fermé. La rappeuse a livré son message Instagram Live chargé de jurons depuis un lit d’hôpital et a déclaré qu’elle était « extrêmement malade » depuis le week-end. Elle n’a pas révélé la nature de sa maladie.

Les représentants de Cardi n’ont pas immédiatement répondu jeudi aux demandes de commentaires supplémentaires du Times.

La chanteuse à succès « Bodak Yellow », qui a accueilli son troisième enfant en septembre, a organisé une session X Spaces à Los Angeles la semaine dernière et a partagé des détails sur son deuxième album à longue gestation. (La rappeuse a sorti son premier album, « Invasion of Privacy », en 2018.)

« Ça va être incroyable et unique parce que tout ce que je fais doit être incroyable et unique », a-t-elle déclaré (via Panneau d’affichage). « Je suis désolé pour le retard. Ce ne sera pas un retard fou. Ça va être incroyable.

Elle a également fait le point sur sa vie personnelle, qui comprend une procédure de divorce avec son ex-mari, le rappeur de Migos Offset.

« La vie a été vraiment bizarre », a-t-elle ajouté. «Je suis célibataire et je m’amuse, mais j’ai l’impression d’être célibataire et de m’amuser, je dois arrêter ça parce que je ne veux pas que cela gêne mon travail. Je suis paranoïaque à l’idée de donner mon temps aux gens, je ne fais que m’amuser en ce moment… Je veux juste la paix.