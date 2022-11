Cardi B ‘Hopeless’ rend Offset heureux après la mort de Takeoff

Cardi B et Offset essaient de garder la tête hors de l’eau après la mort de Takeoff, mais la rappeuse “Bodak Yellow” admet que le bonheur de son mari est difficile à trouver.

Cela fait presque un mois que le rappeur de Migos Takeoff a été tué par balle à Houston, et il va sans dire que ses amis et sa famille sont encore sous le choc de cette perte choquante. Cardi B a parlé à La conversation de quartier au cours du week-end, où elle a expliqué à quel point la situation était sombre pour son mari, Offset, alors qu’il continue de pleurer son cousin et partenaire musical de longue date.

“Nous vivons notre vie normalement, mais au fond de nous, nos cœurs sont si lourds”, a-t-elle déclaré sur le blog. “J’ai l’impression que si je parle – Internet est tellement désensibilisé – de ce que nous ressentons vraiment, de ce que les enfoirés ont vraiment traversé, vous commenceriez tous à dire:” Oh sympathie. “” “Nous ne voulons pas de sympathie”, a poursuivi Cardi. “Nous ne sommes pas une affaire de charité, mais pas de mensonge, je me sens si désespérée en essayant de rendre mon mari heureux, en essayant de lui faire sourire.”

Le rappeur a déclaré que voir Offset “pleurer au hasard” au cours des deux dernières semaines lui avait brisé le cœur. Elle a également reconnu que, comme cela fait presque un mois depuis la mort de Takeoff, les gens commencent à se sentir plus “à l’aise d’essayer d’être drôles”.

Takeoff a été tué par balle dans un bowling à Houston à la suite d’une altercation autour d’un jeu de dés le 1er novembre. Il avait 28 ans.

Après le mémorial du défunt rappeur à Atlanta, Offset s’est rendu sur les réseaux sociaux pour parler du décès de son cousin pour la première fois, affirmant que son “cœur est brisé” et que la douleur qu’il ressent est “insupportable”.