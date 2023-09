Cardi B fait l’éloge de « Yailin La Más Viral » et appelle à une collaboration entre les deux | Divertissement | L’impression des États-Unis

Cardi B est l’invitée d’une célèbre émission dans laquelle elle parle non seulement de sa vie et de sa carrière, mais partage également ses réflexions sur Yailin « le plus viral », la Dominicaine qui jouit actuellement d’une grande renommée après sa relation avec Anuel AA et son amour actuel avec Tekashi 6ix9ine.

Lors d’un appel, une personne lui dit qu’elle aimerait voir une collaboration entre les deux chanteurs et Cardi B exprime ce qu’elle pense être Yailin « la plus virale », qui est une grande fan de Cardi B.

« Je veux faire beaucoup de chansons avec beaucoup d’artistes et j’adorerais faire quelque chose avec Yailin. Je la trouve très jolie et très jeune », déclare Cardi B.

De même, la célèbre chanteuse souligne qu’elle aime que les femmes dominicaines, nom qu’elle partage, jouent dans le monde entier. « « J’aime beaucoup leur musique, souligne l’interprète.

Il ne serait pas surprenant qu’il y ait bientôt une collaboration entre les deux chanteurs, puisqu’il n’y a pas que Cardi B qui parle de Yailin, Mais l’ex d’Anuel AA lui a fait un clin d’œil avec la récente et audacieuse vidéo dans laquelle Yailin « la plus virale » danse sur sa chanson avec Megan Thee Stallion, intitulée Bongos.

De nombreux internautes ont réagi à toute cette situation.

« Hahaha, j’ai aimé écouter Cardi parler. Yailin est une guerrière qui a réalisé en deux ans ce que beaucoup d’entre nous n’ont pas réalisé en 20 et c’est pourquoi elle fait l’envie de beaucoup », « Mes belles femmes dominicaines, plein soutien » « C’est bien que Cardi B soutienne Yai, comme c’est mignon » « Nous aimons Yailin, nous voulons que nous soyons ensemble » et « Aux deux Queen Cardi & Yailin qui soutiennent les nouveaux talents YAILIN on vous aime, continuez à avancer, avec discipline et détermination vous réaliserez votre rêve, nous venons à vous » font partie des messages.

