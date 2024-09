Cardi B explique pourquoi elle fait du sport une semaine après avoir accouché et dénonce une « fausse inquiétude »

« Vous m’avez tous fait tomber quand j’ai pris 7 kilos parce que j’étais enceinte de 5 mois, mais maintenant vous faites semblant d’être inquiets et vous voulez parler de pression ??? », a déclaré la rappeuse, qui a accueilli son troisième bébé avec son mari séparé Offset le 7 septembre.

Cardi B parle ouvertement de sa décision de se remettre à son programme de remise en forme peu de temps après avoir accouché.

Lundi, le rappeur – qui a accueilli son troisième enfantune petite fille, avec son mari séparé Compenser le 7 septembre – a répondu à un fan qui demandait pourquoi Cardi était déjà à la salle de sport après avoir partagé une vidéo d’elle-même en train de s’entraîner un peu plus d’une semaine après avoir accouché.



TikTok Cardi B partage une vidéo des coulisses de la naissance de son troisième bébé

Voir l’histoire

Dans le clip, qu’elle a publié dimanche, Cardi a partagé des images d’elle-même sur le Stair Master.

« Séance de gym tard le soir », a-t-elle écrit sur Instagram, selon E! En ligne« Pas de levage de charges lourdes, pas de poids, juste un Stair Master droit jusqu’à la semaine prochaine. »

« Rappelez-vous, mesdames, c’est mon troisième bébé… avec mes deux autres bébés, j’étais encore au repos au lit la première semaine après l’accouchement », a-t-elle ajouté.

Un fan s’est rendu sur X, anciennement Twitter, et a repartagé la vidéo de Cardi, soulignant que la rappeuse de « Enough » était à la salle de sport même si cela faisait « à peine une semaine » qu’elle avait accueilli sa petite fille.

« Yoh, la pression que subissent les femmes dans l’industrie ? C’est fou », a noté l’utilisateur.

Cela fait à peine une semaine. Eh oui, la pression que subissent les femmes dans l’industrie ? C’est fou. https://t.co/apeV25UWh9 – Bassie 𐚁 (@BassieLastrassi) 15 septembre 2024

@BassieLastrassi

Cardi – qui partage également sa fille Kulture, 6 ans, et son fils Wave, 3 ans, avec Offset – a partagé à nouveau le message de la fan et a expliqué pourquoi elle était déjà de retour à la salle de sport, la gagnante d’un Grammy soulignant que son parcours post-partum était « un peu différent » par rapport aux précédents.

« C’est mon troisième bébé et la période post-partum est un peu différente de mes deux premiers… Je ne fais pas de levage de poids, pas de tension musculaire, je ne fais pas de squats… juste du cardio », a-t-elle écrit. « Parfois, pour éviter la dépression post-partum, il faut garder l’esprit occupé et pour moi, c’est travailler et rester active… »

« Mais vous savez ce qui est drôle ? Vous m’avez fait tomber quand j’ai pris 7 kilos parce que j’étais enceinte de 5 mois, mais maintenant vous faites semblant d’être inquiets et vous voulez parler de pression ? », a-t-elle continué. « Vous avez dit que j’étais enceinte pour éviter de travailler, maintenant vous voyez que j’y suis toujours, c’est autre chose ? Alors oui, je prends ça personnellement, mais c’est POUR MOI, parce que de toute façon, vous aurez quelque chose à dire. »

C’est mon troisième bébé et la période post-partum est un peu différente de mes deux premiers… Je ne fais pas de levage de poids, pas de tension musculaire, je ne fais pas de squats… juste du cardio. Parfois, pour éviter la dépression post-partum, il faut garder l’esprit occupé et pour moi, c’est travailler et rester… https://t.co/I6VFBsAxGO — Cardi B (@iamcardib) 16 septembre 2024

@iamcardib

Dans un tweet de suivi, la fan a souligné qu’elle n’avait pas l’intention de critiquer Cardi, mais qu’elle essayait de faire valoir un point sur « les attentes de la société envers les femmes et la culture du « snap back » ».

L’interprète de « Up » a répondu qu’elle comprenait d’où venait l’utilisateur des médias sociaux, avant d’ajouter davantage de réflexions sur le sujet.

« Totalement, bébé ! », a déclaré Cardi. « Et je suis d’accord avec la société et la pression… Je n’ai jamais été du genre à me soucier du retour en arrière après la naissance. Je ne sais pas ce qui se passe cette fois-ci, mais j’ai cette explosion d’énergie qui me donne envie de TOUT faire… C’est comme si je voulais atteindre tous mes objectifs en une journée. »

C’est vraiment chouette ! Et je suis d’accord avec la société et la pression… Je n’ai jamais été du genre à me soucier du retour en arrière après la naissance. Je ne sais pas ce qui se passe cette fois-ci, mais j’ai cette explosion d’énergie qui me donne envie de TOUT faire… C’est comme si je voulais atteindre tous mes objectifs en une seule fois… https://t.co/0NheAYu5kh — Cardi B (@iamcardib) 16 septembre 2024

@iamcardib

Le nouveau paquet de joie marque le troisième enfant de Cardi et Offset ensemble. (En plus de ses trois enfants avec son ex, Offset est également le père de fils Jordan Cephus, 14 ans, et Kody Cephus, 9 ans, et d’une fille Kalea Marie Cephus, 9 ans, issus de relations précédentes.)

Dimanche, Cardi partagé un aperçu de l’intérieur Elle a partagé une vidéo des coulisses de l’accouchement de son troisième enfant sur les réseaux sociaux, détaillant l’arrivée de sa fille. Regardez la vidéo ci-dessous.

L’adorable TikTok est arrivé après que Cardi ait partagé un carrousel de photos annonçant l’arrivée de sa fille.

« La plus jolie petite chose 🌸🌸 9/7/24 💖💖💖 », pouvait-on lire dans sa légende alors qu’elle affichait un sourire tout en berçant son bébé. Elle a également inclus une photo d’elle en train d’allaiter, ainsi qu’une photo d’elle semblant émue alors qu’elle était allongée dans son lit d’hôpital.

La grossesse de Cardi a été une surprise, la rappeuse de 31 ans ayant annoncé début août qu’elle attendait son troisième enfant au milieu de sa séparation avec Offset.