Cardi B exige que le jugement de 3,8 millions de dollars de Tasha K ne soit pas annulé

Cardi a reçu le lourd jugement après qu’un jury géorgien ait déclaré Tasha responsable de diffamation, le natif du Bronx accusant le Youtuber de répandre des mensonges vicieux à son sujet en ligne. Au tribunal, Cardi a déclaré au juge que la blogueuse avait posté des vidéos l’accusant d’avoir une MST, d’avoir travaillé comme escorte dans le passé et qu’elle consommait des drogues dures.

L’ancien Amour et hip-hop La star a nié avec véhémence les allégations, soumettant même des dossiers médicaux prouvant qu’elle n’avait pas d’herpès comme le prétendait Tasha. En fin de compte, le juge a fini par accorder à Cardi 1 million de dollars en dommages-intérêts généraux, 250 000 dollars en frais médicaux, 1,5 million de dollars en dommages-intérêts punitifs et 1,3 million de dollars supplémentaires pour couvrir ses frais juridiques.

Mais, tous ces mois plus tard, Tasha n’a toujours pas payé son argent à Cardi, déposant un appel du jugement tout en affirmant qu’il était inapproprié.

Maintenant, Cardi est allé au tribunal pour s’opposer au blogueur, accusant Tasha K d’être dans l’entreprise de “répandre des rumeurs salaces sur des célébrités à des fins lucratives” dans des documents judiciaires nouvellement déposés. La motion disait que les actions de Tasha n’étaient pas seulement vulgaire, insipide et grossiermais a déclaré que la “campagne” implacable et autoproclamée était motivée par la cupidité et la méchanceté. Cardi insiste sur le fait que le jury a pris la bonne décision et souhaite que le jugement soit maintenu.

Alors que Tasha fait appel de la décision du tribunal, Cardi a déjà entamé le processus de collecte des millions qui lui sont dus. Le rappeur a envoyé plusieurs citations à comparaître à la banque de Tasha pour saisir tout l’argent qu’elle avait, et les efforts de recouvrement se poursuivent.