Cardi B est connu comme l’un des artistes musicaux les plus audacieux et audacieux de notre temps.

Et la créatrice de succès WAP a veillé à ce que son sens de la mode corresponde à son comportement audacieux en sortant dans l’un de ses ensembles les plus extravagants à ce jour.

La magnifique star du rap, 28 ans, a laissé très peu de place à l’imagination lorsqu’elle est sortie dans une robe spectaculaire vendredi à Beverly Hills.

La robe époustouflante de Pierre-Louis Auvray a fait des merveilles pour accentuer les courbes célèbres de Cardi grâce à la matière transparente et moulante.

Cardi grésillait dans la robe moulante rouge à manches longues qui arborait un imprimé audacieux qui contournait sa monture en sablier.

Le grand tatouage de la cuisse de la chanteuse pouvait être vu sous les panneaux transparents, et Cardi n’a pas hésité à montrer ses sous-vêtements alors qu’elle faisait défiler un string taille haute qui accentuait son derrière tonique.







(Image: DIGGZY / SplashNews.com)



Cardi a complété l’ensemble spectaculaire avec une paire de talons aiguilles rouges à lanières ornées de clous étincelants.

Pour se conformer aux directives actuelles sur les coronavirus au milieu de la pandémie en cours, Cardi s’est assurée de porter un masque facial lors de ses déplacements avec son mari Offset.

Dans le plus pur style Cardi, elle s’est assurée que son masque facial correspondait parfaitement à sa robe.







(Image: DIGGZY / SplashNews.com)







(Image: DIGGZY / SplashNews.com)



La tenue de tueur de Cardi vient après que le créateur à succès a révélé qu’elle avait dépensé 1 million de dollars (733725 £) sur sa vidéo controversée WAP, qui mettait en vedette une superstar Kylie Jenner .

Le clip vidéo de Cardi et Megan Thee Stallion, qui a récolté sept millions de likes sur YouTube depuis sa sortie, a été filmé dans un vaste manoir et incluait la star de Kardashian-Jenner et Normandi de Fifth Harmony.

La star l’a emmenée Twitter page et a partagé les détails du coût de ses vidéos musicales au fil des ans.







(Image: DIGGZY / SplashNews.com)



Elle a dit à ses abonnés que Bodak Yellow coûtait 15000 $ (11000 £), que l’argent s’élevait à 400000 $ (293000 £), Please Me était de 900000 $ (660000 £) et que le WAP était le plus cher car elle a dépensé 1 million de dollars.

lui a pris Twitter page et a partagé les détails du coût de ses vidéos musicales au fil des ans.

Ailleurs, la chanteuse, de son vrai nom Belcalis Marlenis Almánzar, a déclaré à ses fans qu’elle avait dépensé 100000 dollars de son budget global pour coronavirus tests afin que les célébrités sélectionnées aient été autorisées à filmer.