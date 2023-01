Cardi B et sa sœur Hennessy Slam Plastic Surgery Shade

Un duo de sœurs réagit à l’ombre de la sorcellerie après que les gens aient fait des commentaires désordonnés sur leur apparence.

Plus tôt cette semaine, Hennessy Carolina et Cardi B se sont toutes deux rendues sur les réseaux sociaux pour répondre aux calomnies selon lesquelles elles passeraient sous le couteau.

Sur Instagram, la sœur cadette de Cardi a posté des photos d’elle-même en train de se faire une frange tout en exhibant son baaaaaawdy dans une combinaison découpée caressant les courbes.

“Bad B **** quand je marche dans la fonction 🖤”, a-t-elle légendé le carrousel de photos.

La fière grande soeur Cardi a également republié les photos récentes de Hennessy sur son Twitter officiel.

Et tandis que la plupart des gens avaient des choses positives à dire sur le dernier look de sa sœur…

certaines personnes ont affirmé qu’elle avait l’air étonnamment différente.

Les Barbz en particulier ont déclaré que Hennessy ressemblait à leur chef, Nicki Minaj, et se sont demandé si elle essayait de copier l’esthétique d’Onika.

Après avoir vu les réactions, Hennessy a applaudi sur son InstaStory en disant;

“Je n’arrive pas à croire que l’autre jour j’ai posté une photo avec une frange et que tout d’un coup j’ai baissé le visage. Tout d’un coup, j’ai refait mon nez, mes lèvres, mes sourcils, tout mon visage. Si vous faites défiler jusqu’au reste de mes photos et vidéos, mon visage est absolument le même.

Elle a également posté plusieurs photos pour prouver qu’elle ne s’était pas poignardée au visage.

Sa grande soeur Cardi a également répondu dans un tweet supprimé depuis selon Noir en lignee qui a capturé une capture d’écran.

“Oui, je me suis fait refaire le nez, ma soeur n’a rien fait mais changer de perruque… allez sur sa page et pleurez à ce sujet”, a tweeté Cardi.

“C’est le nerf”, a-t-elle ajouté.

Elle a également retweeté un fan qui a écrit;

« Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas dire que quelqu’un est beau et ALLER ? Si Cardi est belle ou Hennessy est belle, dites-le.

Bloup !

Cardi B a raconté ses opérations aux fans

Cardi a été ouverte sur son parcours de chirurgie plastique et a récemment affiché le dernier travail qu’elle a subi après la naissance de son plus jeune enfant, Wave.

En décembre, elle a également confirmé Le club du petit-déjeuner qu’elle s’est rendue en République dominicaine pour passer à nouveau sous le couteau après avoir dit à ses partisans qu’elle avait une «poche gonflée» post-partum.

Plus récemment sur Le Jason Lee montrent, elle a nié que ses chirurgies signifiaient qu’elle n’était pas sûre d’elle et a également déclaré que Kim Kardashian avait recommandé à son médecin de corriger son nez “plus large” et “plus long” après une procédure de remplissage défavorable.

“Beaucoup de gens pensaient que, quand j’ai accouché, j’allais automatiquement me faire opérer”, a déclaré Cardi. “Non, j’ai littéralement attendu sept mois pour me faire opérer.” “Les gens supposent que lorsque vous faites une intervention chirurgicale ou quelque chose, vous n’êtes pas sûr de vous, ou vous vous détestez et ce n’est tout simplement pas la vérité”, j’ai juste l’impression que si je veux corriger quelque chose, je veux faire un petit quelque chose, quelque chose, je m’en fous. Je vais le faire.”

Cardi a opté pour l’augmentation mammaire, la liposuccion, un travail de nez et des injections de biopolymères, dont 95% elle dit qu’elle a enlevé en août.

“Tout ce que je vais dire, c’est que si vous êtes jeune, si vous avez 19, 20, 21 ans, et que parfois vous êtes trop maigre, et que vous vous dites ‘OMG, je n’ai pas assez de graisse à mettre dans mon a **, ‘donc vous obtenez un ** coups, NE PAS!” dit Cardi.

Que pensez-vous du fait que Hennessy et Cardi applaudissent à l’ombre de la chirurgie plastique?