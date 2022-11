Cardi B et sa famille marquent Thanksgiving avec un retour d’Halloween – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NYP/BLM/BACKGRID

Même si jeudi c’était Thanksgiving, Cardi B et la famille n’a pas pu s’empêcher de penser à leur dernier Halloween. Alors que la tarte à la dinde et à la citrouille était sur la table à travers le pays, la rappeuse “WAP”, 30 ans, a décidé de célébrer ses proches avec un retour en arrière sur All Hallow’s Eve, vue ici sur son Instagram.

Dans l’adorable instantané de famille, tout le monde a bercé son propre costume inspiré de Batman. Cardi était au centre de l’attention en tant que Batman ultra-glam, arborant un body moulant orné de strass avec une cape jaune saisissante. Une partie de son visage était cachée par un masque, mais elle a quand même réussi à briller avec un maquillage glamour et des tresses soyeuses de corbeau.

Alors que la rappeuse “Up” était du côté de la justice, le reste de sa famille était des méchants. Mari Décalage, 30 ans, était le Joker, vêtu de rayures violettes avec des cheveux vert sauvage et un maquillage effrayant. Rendant la tenue encore plus intense, il portait un jouet Tommy gun à ses côtés.

Les enfants ont des versions mignonnes des looks des méchants. J’ai l’air totalement adorable, petit garçon Vague, 1, papa assorti dans son propre costume violet Joker alors que sa fille culture, 4, portait la tenue et les tresses sauvages bleu / rouge de Harley Quinn.

Cardi était plein de remerciements dans sa légende, écrivant: « Reconnaissant pour ma famille. Merci Seigneur d’avoir changé ma vie.

Il y avait des scènes de famille plus adorables dans les plans suivants. Dans l’un, Kulture rayonnait en grignotant quelque chose dans un jet privé. La photo finale a vu Offset jouer avec la petite Wave dans l’avion.

La famille semblait être de bonne humeur, malgré la récente tragédie. Cousin d’Offset et coéquipier de Migos Décoller a été tué par balle après une dispute lors d’une fête privée au Texas il y a quelques semaines à peine.

Cela a été une période difficile pour Offset, qui aurait été séparé de son compagnon de groupe. a été vu devenir émotif lors des funérailles de Takeoff le 11 novembre. Il a attendu plusieurs jours de plus pour faire une déclaration publique au sujet de son cousin.

“La douleur que vous m’avez laissée est insupportable”, a-t-il commencé dans l’hommage émotionnellement brut d’Instagram. « Mon cœur est brisé et j’ai tellement de choses à dire, mais je ne trouve pas les mots. Je vais dormir et me réveiller et j’espère que tout cela n’est qu’un rêve, mais c’est la réalité, et la réalité ressemble à un cauchemar.