Cardi B et Offset se produisent à la Miami Nightclub NYE Party : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : BACKGRID

Cardi B et son mari Décalage a sonné la nouvelle année avec une performance folle à Miami. Le magnifique couple est apparu ensemble à la discothèque E11EVEN samedi soir devant un public plein de stans. Dans des vidéos circulant en ligne, comme on le voit ci-dessous, Cardi B et Offset chantent autour d’un poteau de strip-tease au milieu de la scène alors que la foule éclate en applaudissements. Le hitmaker “Bodak Yellow” a même ajouté des clips de l’extravagance à ses histoires Instagram.

Cardi B et Offset se produisent au club E11even à Miami. 🥳

pic.twitter.com/feg2Fpu2ub — Compte de fans | #BLM 💎❤️‍🔥 (@BardiUpdatess) 1er janvier 2023

L’ambassadrice Playboy était certainement le sujet de conversation de la ville à la boîte de nuit dans son ensemble de vacances. Basculant un numéro rouge plongeant, Cardi a accessoirisé avec une montagne de bling, y compris un tour de cou en diamant étincelant. Dans un autre clip partagé par l’étonnante gagnante d’un Grammy, Cardi B se tenait devant Offset dans sa fabuleuse robe avant de tourner la tête pour voler un bisou à son beau.

La soirée excitante pour le couple survient alors qu’ils ont gardé un front uni après le meurtre de leur ami et migos camarade de groupe Décoller. Il y a quelques semaines à peine, la police a arrêté Patrick Xavier Clark33 ans, et l’a accusé du tir mortel de Takeoff (née Bal Kirshnik Khari)qui a eu lieu au 810 Billiards & Bowling à Houston, au Texas, aux premières heures du 1er novembre. Un homme de 22 ans nommé Cameron Josué a également été accusé de port illégal d’arme.

Au cours de la conférence de presse pour annoncer l’arrestation, le chef de la police de Houston Troie Finner a également fait la lumière sur ce qui s’est passé pendant la nuit tragique. “L’événement était une fête privée”, a déclaré Finner. «Il y avait un jeu de dés lucratif qui s’est déroulé lors de l’événement. Il y a eu une dispute qui s’est produite par la suite à l’extérieur du bowling, ce qui a conduit à la fusillade. Finner a ajouté que Takeoff n’était “pas impliqué dans la dispute” et était un “spectateur innocent”.

Cardi B et Offset célèbrent le Nouvel An au E11even Club de Miami. pic.twitter.com/i3dwh1uAu2 — Compte de fans | #BLM 💎❤️‍🔥 (@BardiUpdatess) 1er janvier 2023

Le jour des funérailles de Takeoff, Cardi B s’est rendue sur son Instagram pour rendre hommage au membre de Migos, qui aux côtés d’Offset et de son oncle Quavo, a recueilli 2 nominations aux Grammy Awards. “Le décollage de votre décès prématuré a apporté beaucoup de douleur et de chagrin à tant de vies”, a écrit le natif de New York le vendredi 11 novembre. “L’impact que vous avez eu dans ce monde a été si considérable et nous avons eu du mal à saisir cela la tragédie.”

L’hommage d’Offset via Instagram était tout aussi émouvant. “La douleur que tu m’as laissée est insupportable”, a commencé Offset, qui était le cousin de Takeoff. « Mon cœur est brisé et j’ai tellement de choses à dire, mais je ne trouve pas les mots. Je vais dormir et me réveiller et j’espère que tout cela n’est qu’un rêve, mais c’est la réalité, et la réalité ressemble à un cauchemar.

Voici la nouvelle année, et à Cardi B et Offset qui trouvent la paix et le bonheur après leur horrible perte.

