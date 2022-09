Cardi B et Offset célèbrent le premier anniversaire de Son Wave Set Cephus

M. et Mme Cephus ont récemment célébré le premier anniversaire de leur petit garçon de façon extravagante.

Cardi B et Offset ont récemment organisé une fête somptueuse pour commémorer leur fils Wave Set Cephus soufflant une seule bougie sur son gâteau d’anniversaire.

La fête exagérée était de marque pour les parents extravagants de Wave et comportait des ballons multicolores et des Lamborghini rouges, bleues et vertes.

Baby Wave a fait sa grande entrée dans une voiture télécommandée pour le “Wave, Set Go!” célébration sur le thème des voitures de course.

En plus de présenter la fête, Cardi a publié de belles photos de famille de “ses cœurs”; sa fille Kulture Kiari, 4 ans, son fils Wave Set Cephus et les enfants d’Offest issus de relations antérieures; Jordan, 12 ans, Kalea Marie, 7 ans, et Cody Cephus, 7 ans. Toute l’équipe de Cephus a porté des tenues en denim personnalisées devant la maison de la famille Cephus à Atlanta.

Cardi et Offset ont fait un excellent travail en mélangeant les familles et ont parlé ouvertement avec ESSENCE à propos de l’expérience.

“C’est une bénédiction de pouvoir les avoir tous ensemble et d’avoir une femme qui est ouverte et les traite comme s’ils étaient ses enfants. Cela pourrait être un problème, mais je n’ai pas à traverser cela, et c’est magnifique », a déclaré Offset à propos de la volonté de sa femme de fusionner le clan Cephus et d’accepter ses autres descendants. “J’ai l’impression que parfois les gens entrent dans une relation avec un homme ou une femme qui a des enfants avec de la négativité – et j’ai l’impression que les gens devraient l’accepter et l’aimer, j’aime notre famille et je ne voudrais pas qu’il en soit autrement “, a ajouté Cardi.

Offset, de son vrai nom Kiari Kendrell Cephus, a également partagé un joli message dédié à son plus jeune fils.

“MA BIG WAVE A 1 ANS AUJOURD’HUI JE T’AIME GRAND HOMME ‼️” le rappeur a légendé le message.

Cardi et Offset semblent avoir d’excellentes relations avec leurs enfants et ils savent aussi comment organiser une fête d’enfants incroyable ! Vous souvenez-vous de la soirée Candytopia de Kulture où ils lui ont offert 50 000 $ en espèces ?

Ils aiment aussi clairement être parents, à tel point que Cardi est tout à fait disposée à ajouter encore plus d’enfants à leur couvée. En 2019, elle a dit Divertissement ce soir ;

“Je veux avoir plus d’enfants. Tout ce que mon corps peut supporter, et j’ai l’impression que je peux le supporter.

Pensez-vous que la famille Cephus pourrait encore s’agrandir ? Nous devrons simplement attendre et voir…

Joyeux anniversaire, bébé Wave !