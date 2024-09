Cardi B et Offset accueillent leur troisième bébé quelques semaines après leur séparation : « La plus jolie petite chose »

Cardi B est à nouveau maman d’une fille !

La rappeuse de 31 ans, qui interprète « I Like It », a accueilli son troisième bébé le samedi 7 septembre, partageant la nouvelle passionnante avec un Instagram carrousel publié le jeudi 12 septembre. La fière maman peut être vue souriant avec son bébé dans ses bras dans un lit d’hôpital tout en portant une robe colorée.

Sur d’autres photos et vidéos, on peut voir Offset, le mari de Cardi, dont elle a demandé le divorce en juillet, bercer le bébé. « La plus jolie petite chose 🌸🌸 9/7/24 💖💖💖 », a écrit Cardi dans sa légende.

Cardi est déjà maman d’un fils Wave, 3 ans, et d’une fille Kulture, 6 ans, avec Offset, 32 ans. Dans la publication, on peut voir les fiers parents assis avec les deux enfants dans la chambre d’hôpital alors qu’ils rencontrent leur petite sœur. Kulture tient même sa petite dans ses bras, tandis que Cardi regarde affectueusement ses deux filles.

Cardi B/Instagram



Début août, Cardi a annoncé qu’elle attendait son troisième enfant, confirmant la nouvelle sur son compte Instagram. « À chaque fin vient un nouveau départ ! Je suis tellement reconnaissante d’avoir partagé cette saison avec vous, vous m’avez apporté plus d’amour, plus de vie et surtout renouvelé mon pouvoir ! », a écrit Cardi en légende de sa photo, accompagnée de quelques photos d’elle en robe rouge, dévoilant son ventre.

« Tu m’as rappelé que je peux tout avoir ! Tu m’as rappelé que je n’ai jamais à choisir entre la vie, l’amour et ma passion ! Je t’aime tellement et j’ai hâte que tu sois témoin de ce que tu m’as aidé à accomplir, de ce que tu m’as poussé à faire ! »

« C’est tellement plus facile d’affronter les aléas de la vie, les tournants et les épreuves, mais toi, ton frère et ta sœur m’avez montré pourquoi cela vaut la peine de persévérer ! », a-t-elle conclu son message.

L’annonce de sa grossesse est survenue un jour seulement après que la rappeuse ait demandé le divorce d’Offset après six ans de mariage. Un représentant de Cardi a confirmé la nouvelle à PEOPLE, déclarant : « Ce n’est pas basé sur des rumeurs de tromperie, mais plutôt sur une longue période. »

Plus tard en août, Cardi a révélé qu’elle avait récemment vécu un « accident bizarre » qui l’avait laissée brièvement « paralysée » et avait presque provoqué une fausse couche dans une Discussion sur les espaces X.

Cardi B et Offset assistent à la 65e cérémonie des GRAMMY Awards.

Amy Sussman/Getty Images



« J’ai eu un putain d’accident bizarre. Je ne sais pas comment quelque chose s’est passé… enfin, ce n’était pas un petit accident, ça m’a fait mal », a déclaré la chanteuse sans donner de détails ni donner de diagnostic.

« Cela n’arrive pas souvent, mais cela devient [sic] « C’était tellement gros que j’étais littéralement paralysée », a-t-elle ajouté. « Et cette petite chose a failli me coûter la venue de mon petit. »

Heureusement, « ça n’a pas marché », a-t-elle confié. « Hier, je me sentais bien. Je suis rentrée à la maison, mais je suis rentrée défoncée. »

Cardi a continué à informer ses fans de son état d’esprit en déclarant : « Aujourd’hui, je me suis réveillée sobre, chérie. Je suis en train de mourir. Si je ne me sens pas bien dans quatre heures, j’irai à l’hôpital et je m’en fous. »

« Je vais exagérer cette m— pour pouvoir avoir plus de morphine. Donnez-moi de la morphine ! Je m’en fiche », a-t-elle ajouté en riant.