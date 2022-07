Cardi B et Megan Thee Stallion interprètent “WAP” au Wireless Festival

Regardez Cardi B et Megan Thee Stallion mettre fin au Wireless Festival de Londres en interprétant “WAP” ensemble devant une foule nombreuse.

Si vous avez été sur les réseaux sociaux récemment, vous avez remarqué que tous vos artistes préférés sont à l’étranger et reçoivent cet argent britannique très lucratif au cours des dernières semaines. C’est la saison des festivals pour bruv & company et le Wireless Festival annuel est peut-être le plus grand de l’autre côté de l’étang.

Chaque artiste auquel vous pouvez penser devait se produire au festival de deux week-ends et à partir des photos et des vidéos en ligne, chaque artiste a livré.

Cardi B et Megan Thee Stallion ont arrêté le spectacle du Wireless Fest ‘WAP’

Si vous avez suivi l’ascension de Cardi B vers le sommet, vous vous rendrez peut-être compte qu’elle n’a pas pris la route lors de sa propre tournée, pour laquelle les fans meurent d’envie. Ainsi, lorsqu’elle est sur la programmation d’un festival, elle fait sortir tous ses fans qui meurent d’envie de la voir en direct.

Pour la foule britannique, ils se sont présentés et se sont présentés pour Cardi. Elle leur a rendu la pareille en leur faisant venir des invités spéciaux. L’un, en particulier, est devenu le point culminant du festival alors que la foule a eu droit à elle et Megan Thee Stallion interprétant “WAP” ensemble.

Voyez-le par vous-même ci-dessous :