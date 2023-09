Cardi B et Megan Thee Stallion dévoilent le nouveau morceau « Bongos »

Cardi B et Megan Thee Stallion annoncent officiellement leur deuxième chanson ensemble et les fans attendent avec impatience ce morceau apparemment épicé.

Lundi, les rappeurs ont dévoilé la pochette de leur nouveau single « Bongos ». Le morceau arrive ce vendredi 8 septembre et la pochette présente Cardi et Meg portant des coiffures colorées et posant avec des sucettes.

Alors que certains fans ont hâte d’entendre la chanson…

l’annonce de « Bongos » ne s’est pas faite sans controverse.

Après que Cardi ait dit qu’elle avait des nouvelles spéciales à partager, Nicki Minaj les fans ont inondé Les discussions de quartier section de commentaires pour prétendre qu’elle copiait leur favori qui sort son album Vendredi rose 2 le 17 novembre.

Selon Nicki Stans, Cardi ne sort de la nouvelle musique que parce que le projet d’Onika est en route.

« Ces commentaires sont vicieux », a écrit le rappeur. « Sooo… dans ta folie. esprits que je suis censé laisser tomber QUAND ? en 2025 ??? « Alors maintenant, je dois attendre 6 mois après la chute des salopes ? elle a ajouté. « Ai-je besoin d’une autorisation ou quelque chose comme ça ? »

Cardi B et Megan Thee Stallion ont fait allusion à leur deuxième collaboration en 2021

« Bongos » vient après que Megan et Cardi aient évoqué une éventuelle deuxième collaboration un an après la sortie de « WAP ».

« Wow, je n’arrive pas à croire que Wappity WAP ait fêté son premier anniversaire aujourd’hui », a écrit Cardi en août 2021 à propos de l’anniversaire de la chanson. «Je n’en ai même pas envie. Quel record ! @theestallion, nous devrions recommencer un jour.

Megan a accepté en disant :

« Joyeux WAPIVERSARY 😛, merci de m’avoir reçu. Je pense que les gens méritent une autre collaboration 🥰😌.

Êtes-vous impatient d’entendre Megan Thee Stallion et Cardi B sur un morceau ensemble pour la deuxième fois ?