Cardi B et Megan Thee Stallion brisent Internet avec « Bongos »

cette partie où Meg et Cardi discutent de leur amitié a été pour moi le point culminant de ce live. mes favoris pic.twitter.com/2RcWltXDAH

«J’étais tellement heureux quand j’ai reçu la chanson parce qu’elle ne ressemble à rien de ce qui est sorti en ce moment. Et j’ai l’impression que cela m’a mis au défi de rapper d’une manière différente. Je n’ai jamais rappé sur un rythme comme celui-ci. Je me suis dit : « Oh, elle veut que je mette les pieds dedans ! » Je peux faire ça pour elle », a expliqué Meg.

Après avoir écrit quelques couplets, cela ne semblait tout simplement pas assez dynamique sans fonctionnalité. Malgré les conseils de travailler avec un autre artiste latin, Cardi savait que cela ne serait pas complet sans que Thee Stallion ne bénisse ce morceau. « J’entends Megan là-dessus ! Et dès que j’ai récupéré les couplets, je me suis dit : « Tu vois ? Je vous l’ai dit à tous, négros ! »

C’est le fait que Megan a dit en gros qu’il n’y avait personne d’aussi authentique que Cardi. Ces autres filles la traitaient vraiment mal et je déteste ça. Elle ne devrait pas être la seule fille dans une industrie comme celle-ci, mais les femmes sont nulles, alors voilà. https://t.co/KLEkcjROBD

Sur YouTube Live avant la première de la vidéo, les gagnants des Grammy se sont réjouis de faire de la magie sur « Bongos ». Cardi a dit qu’elle était excitée mais nerveuse à l’idée d’aborder le genre de funk et de musique dominicaine Dembow qu’elle aime. « C’est quelque chose que j’écoute mais pas quelque chose que je fais », a-t-elle expliqué.

«Nous avons mis notre sueur et tout. C’est comme sur une salope, tu sautes, je saute… si tu le veux, je le suis. Nous allons le faire. Nous avons travaillé très dur sur le clip. Vous allez voir… c’est une réflexion qui a été mise en avant », a-t-elle poursuivi.

Aussi amusants qu’ils aient fait équipe ensemble, Cardi et Meg ont pris très au sérieux leur expérience avec le nouveau son.

« Pour moi en tant que personne, je ne le fais pas vraiment – ​​cet espace dans lequel je me trouve mentalement, je n’aime pas jouer avec trop de gens qui ne me donnent pas de bonnes vibrations, une bonne énergie. J’ai littéralement créé des limites. Et Cardi est quelqu’un que je veux… pic.twitter.com/YgPwEVTfh2

« C’est un thème différent et la vidéo ressemble à un tout autre type de thème », a-t-elle expliqué à propos de la vidéo « complexe » et « belle ».

Cardi a plaisanté en disant qu’elle et Megan avaient trompé les fans avec l’image de couverture de type « WAP » pour le single.

L’attente est terminée pour les nouvelles musiques de deux des noms les plus en vogue du rap. Vendredi, Cardi et Meg ont offert aux fans un son twerktique unique et des visuels époustouflants pour accompagner leur single plein d’énergie. Avant la sortie, Cardi a prévenu Panneau d’affichage il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils gardent la même énergie que leur hit n°1 du Billboard 2020 « WAP ». Au lieu de cela, ils ont livré une aubaine de beats beach brésiliens qui fait parler tout Internet.

Si la canicule ne l’a pas rendu officiel, « Bongos » de Cardi B et Megan Thee Stallion prouve que Hot Girl Summer n’est pas encore terminé !

Cardi B et Megan Thee Stallion offrent de superbes vibrations de plage brésilienne dans les visuels « Bongos »

La magnifique vidéo était aussi dure que les paroles et le rythme latin. Les méchants ont montré leurs corps de plage et leurs courbes abondantes dans des coupes personnalisées colorées et des maillots de bain super sexy. Cardi est sortie des portes en turquoise complexe, rose vif et jaune vif Harris Reed coiffes demi-couture d’une collaboration Vivienne Lake.

Est-ce que Cardi B porte des coiffes conçues par Harris Reed ?!!! pic.twitter.com/hGDzMEooNH -DIDU (@muglare) 8 septembre 2023

Ensuite, elle a poursuivi la superbe série avec un bikini rouge vif entièrement composé de tresses box.

Félicitations à Cardi B pour avoir adopté un nouveau son dembow/funk et rester fidèle à sa vision artistique. Prendre des risques et expérimenter mène toujours à la croissance en tant qu’artiste. #Bongospic.twitter.com/eriOdkkjw4 -Ivan (@Ivankalema01) 8 septembre 2023

Megan a affiché son corps emblématique dans un casque turquoise qui épouse les courbes et une chorégraphie à haute énergie.

Tout, des maillots de bain aux bodys en passant par les talons en forme d’échasses à couper le souffle, crie « la chanson de l’été ». Grâce au changement climatique, il semble que l’été soit encore là pour rester.

Je ne pouvais même pas regrouper tous les looks dans un seul collage, VIDÉO DE L’ANNÉE #Bongos. pic.twitter.com/usVDeaheY4 -BAVY (@itsbavy) 8 septembre 2023

Bien que Cardi ait juré que cela ne ressemblerait en rien à leur dernière chanson, l’action torride des ciseaux a donné aux fans de « WAP » le même plaisir torride.

Regardez la vidéo complète « Bongos » ci-dessous.

Comme Cardi l’a dit précédemment, ce sont les rues qui déterminent si la chanson qu’elle et Meg aiment est un succès, et elles en parlent définitivement ! En moins de 12 heures, la vidéo est numéro 1 sur YouTube avec plus de 2 millions de vues. Découvrez les réactions en ligne à « Bongos ».

Offset a posté sur son histoire IG rappant le couplet de Cardi sur elle et la nouvelle chanson de Megan Thee Stallion #Bongos 🔥🔥🔥

J’aime la façon dont le réalisateur ou quiconque juxtapose (position ? Pose ? Je ne sais pas quel mot utiliser mdr) Meg et Cardi dans les vidéos pour que Megan ne la domine pas ou ne paraisse pas tellement plus grande. Ils s’allongent toujours, de biais, en utilisant des niveaux ou quelque chose du genre 😂 -Mel (@TheBaddestMitch) 8 septembre 2023

Cardi B fait équipe avec Megan Thee Stallion pour un nouveau single #BONGOS pic.twitter.com/4B3kuHBQUd – La salle du rap féminin (@girlsinrap) 8 septembre 2023

Cardi va toujours tuer un visuel, les couleurs des Bongos seules ?!😍 ça donne une chanson d’été en automne et je suis obsédé !! Ils ont tous les deux mangé et la chanson est différente et je suis là pour ça !!! -LU KALA (@igobyLu) 8 septembre 2023

Cardi, c’est vrai… Meg est sa femme au travail. Ils vont très bien ensemble ! — Noir avec un B majuscule ! (@un_conquered) 8 septembre 2023

À ce stade, vous ne pouvez pas nommer un duo moderne plus emblématique que Cardi et Meg. Les filles se réunissent et nous donnent à chaque fois tout ce dont nous avons besoin. – Le biceps de Maki (@BlckBolex) 8 septembre 2023

Cardi B possède les meilleurs visuels de l’industrie et personne ne pourra jamais le nier. Elle est de retour! pic.twitter.com/IBYWx4ocDm -KARTIER (@kartierbardi) 8 septembre 2023

Cardi et Meg ensemble sur une piste, ça marche. Ils l’abordent complètement différemment et cela s’intègre bien à l’expérience globale de la chanson. J’adore la façon dont Cardi donne le tempo, puis Meg se retire de RUNNING. #Bongos ça ne ressemble à rien d’autre ! C’est un succès ! – Taylor raide (@nice_two) 8 septembre 2023

Dans l’ensemble, « Bongos » est quelque chose dont Cardi et ses fans devraient être très fiers. C’est un excellent exemple de sa croissance en tant qu’artiste et de la création de la musique en laquelle elle croit plutôt que de la simple poursuite des sons qui deviennent actuellement viraux sur les réseaux sociaux. Encore une fois, établir la norme. – KenBarbie™ (@itsKenBarbie) 8 septembre 2023

Je sais ce que vous dites à propos de Cardi, mais une chose est sûre, elle va produire des visuels de premier ordre à chaque fois. #Bongos pic.twitter.com/EFb9Zomfpv – LIH (@arieticallih) 8 septembre 2023

Cardi et Megan ont mangé ce morceau

Cardi et Meg doivent faire la une d’une tournée. Comme sur certains, c’était une merde floue. Aucun d’eux n’a fait sa propre tournée, ce serait tellement amusant – Regardez #AskJenn (@JENNontheRocks_) 8 septembre 2023

Meg a composé des chansons sur l’anxiété, la perte d’amis, le misogynoir, le fait d’être poignardé dans le dos, le chagrin/la perte d’êtres chers et le traumatisme d’être abattu. c’est cool si vous n’écoutez pas pleinement ses projets, mais dire qu’elle n’a jamais rappé sur quoi que ce soit avec de la « substance » est absurde et un mensonge flagrant. – Samantha Carpenter 🔪 (@TheHorrorHottie) 7 septembre 2023

Meg sonne bien sur le funk brésilien, et elle joue avec de nouveaux flow et schémas de rimes. Vraiment excité de voir où elle va créativement. — Comorienne 🇰🇲 (@_ShamGod) 8 septembre 2023

Megan a mis le monde au clair sur cette voie. Dites ce que vous voulez, mais Mama est l’une des meilleures rappeuses du game. Et merci à Cardi de l’avoir fait sortir. #Bongos – Stephen (@TheStevenDwayne) 8 septembre 2023

#Bongos est un exemple parfait du talent artistique de Cardi et de son oreille musicale. Bien que les producteurs voulaient un artiste latin sur la chanson, Cardi savait que MEG devait être celle sur la piste et qu’elle suivrait parfaitement le rythme, et sa sœur avait encore une fois raison. pic.twitter.com/HIugp4aOqD – AD III 👑 (@anseldeangelo) 8 septembre 2023

Cardi a un groupe de personnes déséquilibrées qui la détestent et Meg a un autre groupe d’HOMMES déséquilibrés qui la détestent comme si j’espérais vraiment que cette chanson passera au numéro 1 parce que je vois de véritables heures supplémentaires qui la détestent. Comme les chèques encaissés. – animalfriespls (@animalfriespls_) 8 septembre 2023

Cardi et Meg ont fabriqué des bongos pour les filles qui les comprennent. Lâchez vos cheveux et amusez-vous. Si nous voulons du sérieux, nous le chercherons là où il se trouve, mais maintenant nous dépassons les limites – Fay 🇧🇼🇨🇦🍁🏳️‍🌈 (@BishFay90) 8 septembre 2023

C’était ma phrase préférée sur le disque « Je sais que les putes raides ne peuvent pas comprendre » 😛 Meg ATE. Ma fille avait l’air impeccable. Cardi x Meg est la collaboration que je veux voir encore plus. Ils sont tellement mignons ensemble et ce sont vraiment des meilleurs amis #Bongos pic.twitter.com/pDKg9hQats – Bravo quotidien 💌 (@dailybravomail) 8 septembre 2023

« Les putes prennent des pilules mais c’est moi qu’elles ne peuvent pas prendre, merde de fille chaude, je fais trembler quelque chose, je sais que les putes raides ne peuvent pas comprendre » Megan a porté FJJDHSHSHHSHS #Bongos – Bre’on (@_BayBey) 8 septembre 2023

Que pensez-vous des « Bongos » de Cardi B avec Megan Thee Stallion ?