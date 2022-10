Cardi B et JT se lancent dans une lutte chronologique contre les écrivains fantômes et les «gâteries pour chiens»

Cardi B et JT des City Girls étaient peut-être des collaborateurs il y a quelques années à peine, mais il semble que les choses entre eux ne soient pas restées aussi amicales.

Les allers-retours inattendus entre les rappeurs sont survenus après l’annonce que “Tomorrow 2” de GloRilla et Cardi B a fait ses débuts au n ° 9 sur Panneau d’affichageLe tableau Hot 100. Après avoir entendu cela lundi, certains fans sur Twitter ont commencé à traîner JT et d’autres femmes dans “Super Freaky Girl (Queen Mix)” de Nicki Minaj parce qu’il ne figurait pas dans le Top 10.

Ainsi, en réponse, Cardi et JT ont commencé à se dissiper sur la plate-forme de médias sociaux, s’accusant mutuellement d’utiliser des écrivains fantômes, de se moquer des positions dans les charts et des vues sur Youtube, et les fans lançaient des allégations selon lesquelles Nicki Minaj alimentait le boeuf pendant qu’il se jouait. devant le monde.

Le premier tweet qui a attiré l’attention des fans est venu lorsque le natif du Bronx a tweeté un simple “Allez chercher”, auquel JT a apparemment sauté par la fenêtre et a apporté son boeuf DM privé à la chronologie.

“Cardi tu vas chercher un vrai talent”, a-t-elle tweeté. “Nous DM’ing pourquoi vous revenez ici pour faire un spectacle pour ces KIDS?”

“Alors attendez, moi et vous parlez dans le DM de femme à femme, mais VOUS le prenez dans votre chronologie et lancez des coups en m’appelant un tyran et une saucisse… Pourquoi jouez-vous l’idiot”, a demandé Cardi. « Et VOUS parlez d’un talent ?! haaaaa! Vous avez oublié que P a essayé de me mettre en relation avec votre écrivain ? »

“Non, vous vouliez notre écrit !!!” JT a insisté. « Pour nos crochets pour notre son car vous n’en avez clairement aucun ! Demandez à N’IMPORTE QUEL écrivain ! J’écris ma propre merde !!! Tu sais ça.”

C’est à ce moment-là que Cardi a mis les chiffres en jeu, en publiant des captures d’écran de différents clips vidéo de City Girls et en prouvant que sa collaboration avec eux surpassait de loin leurs autres contenus.

“Je n’ai certainement pas … P voulait me mettre dans vos écrivains parce que tous les numéros lui font des penies », a-t-elle tweeté. “Mon talent parle de lui-même.”

En réponse, JT a affirmé qu’elle s’en fichait, écrivant: “Cardi s’il te plait, je ne suis pas impressionné, je m’en fiche, je ne suis pas sur le point de discuter avec toi à propos de YouTube, la fille est folle?”

Suite aux intenses querelles sur Internet de Cardi et JT, Hollywood débloqué le fondateur Jason Lee a dû s’insérer dans la situation, partageant ses réflexions sur la querelle. C’est à ce moment-là qu’il a fait savoir au monde que les deux rappeurs avaient apparemment réglé leurs différences dans les coulisses et que tout allait bien maintenant.

“Laisse moi être clair. J’adore City Girls et Cardi », a déclaré Lee lundi. «Je suis au téléphone demain pour les mettre sur la même page car nous avons besoin des deux. Nous ne laissons pas une vieille dame nous gêner.

Il a poursuivi: «Je respecte ces filles. Je veux que ce soit réglé dès que possible. [They’re] tout dopé. Nous devons résoudre ce problème.

“Je peux soit utiliser ma plate-forme pour que les filles se battent, soit la réparer”, a tweeté Jason. “J’essaie toujours de rassembler les gens. Cardi s’occupe de ses affaires, puis le drôle de s ### se produit. Je ne laisserai pas un malentendu devenir incontrôlable. [Hip Hop is] plus gros que ce petit s ###.

Peu de temps après, Lee est retourné sur Twitter en écrivant : « J’ai parlé à BIG BARDI. C’est écrasé et ils en ont parlé, c’est ce que j’aime voir… Je déteste voir toutes ces rappeuses se battre [with] l’un l’autre. Les deux ont du respect l’un pour l’autre. Hip hop [is] plus grand que ça ! Yasssssss.

Jason Lee a poursuivi en disant à ses abonnés Twitter qu’il avait eu une conversation avec JT, terminant la soirée en tweetant, “Parler à @thegirljt. Nous [are] bien. Je vais au lit.”

Alors que ce que nous avons vu lundi montre clairement que Cardi et JT sont loin d’être amis, selon Jason Lee, le boeuf est derrière eux.