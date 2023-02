Cardi B et d’autres stars assistent à la soirée pré-GRAMMY annuelle de Clive Davis

Les stars sont de sortie ce week-end à Los Angeles alors qu’elles se préparent pour les Grammy Awards de ce soir.

Samedi soir, certains des plus grands noms de la musique étaient présents Clive Davis‘ éruption annuelle pré-Grammy, lancée à l’emblématique Beverly Hilton. Le gala de cette année a été lancé en hommage aux icônes de l’industrie en l’honneur du président et chef de la direction d’Atlantic Records Craig Kallman et de la directrice de l’exploitation Julie Greenwald.

Les stars vues lors de la fête extravagante incluent Cardi B et Offset, qui n’avaient pas peur de montrer leur PDA sur le tapis rouge avant la fête. La rappeuse “Bodak Yellow” affiche ses courbes pour l’occasion, vêtue d’une robe moulante composée de pièces de cuir cousues ensemble dans différentes nuances de brun.