« En fait, je vais juste remercier Candy (Owens). Elle a mis ma performance sur Fox News en lui donnant plus de vues qui ont augmenté les vues sur YouTube et compte pour mes flux et mes ventes », a tweeté le rappeur. « Clignotant le visage avec la langue STREAM UP AND WAP. RAPPELER LES PARENTS GRANDS SEULEMENT VOUS POUVEZ SURVEILLER CE QUE VOS ENFANTS REGARDENT AUTREMENT NO1. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy