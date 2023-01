Cardi B enfile la robe rose et la perruque blonde de Barbie : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Sachin Jethwa/Shutterstock

Tout pomponné ! Cardi B était en plein mode Barbie pour sa dernière publication Instagram. Le rappeur WAP, 30 ans, ressemblait à une bombe totale tout en balançant une robe rose moulante et de longues mèches blondes pour un arrêt au Le spectacle de Jason Lee le 16 janvier 2023.

En un clin d’œil, elle posa un long ongle manucuré devant son visage, comme si elle tenait un secret. Mais il était impossible d’ignorer à quel point le fabuleux Amour et hip-hop alun regarda.

La robe rose Cardi plongeait bas, montrant ses courbes sexy et ses bras toniques. Ressemblant à une bombe totale, elle avait les cheveux dans des vagues de caramel fraîches avec une partie latérale profonde. La star a mis en valeur ses yeux avec de grands cils et un eye-liner ailé spectaculaire tout en soulignant sa moue avec une doublure en cacao et des tonnes de brillant à lèvres.

Une autre photo a révélé plus de sa robe impertinente, qui comportait une bordure en plumes rose flamant rose et une dentelle délicate sur les côtés. À pied, peep-toe clouté rose pastel Christian Louboutin les plates-formes ont rendu le look encore plus glamour.

Mais les clichés n’étaient pas sans l’attitude caractéristique de Cardi. L’une des photos suivantes montrait la beauté renversant un oiseau ébloui devant l’appareil photo.

Elle a semblé se calmer pour l’entretien, où elle s’est assise et a siroté des boissons avec Jason Leele créateur de Hollywood débloqué. Il semblait qu’il n’y avait aucun sujet qui était hors limites lors de l’entretien. Dans ce document, Cardi a parlé de son mari Décalage défunt coéquipier et cousin Décollagecomme résumé par XXL.

Rappelant comment ils ont appris sa mort, elle a déclaré: «Nous étions en mauvaise posture. Nous étions censés aller à La La [Anthony’s] fête à New York et ma fille a vomi partout sur mon costume… Nous nous sommes endormis et de nulle part, le téléphone Offset n’arrêtait pas de sonner, mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. Offset a décroché le téléphone et il a juste dit ‘Non !’ » Il crie et crie. Et je me dis : ‘Qu’est-ce qui se passe ?’ Il est comme, ‘Takeoff est mort.’ “

Cardi ne pouvait tout simplement pas croire ce qu’elle entendait. “Je l’ai frappé”, a-t-elle admis. “J’étais comme, ‘Ne dis pas ça.’ Il est comme crier. Lancer des choses. Vomir. Courir partout. J’avais tellement peur. Je pleurais tellement. C’était terrible.”

Décollage, nom de naissance Bal kirshnik, a été tué le 1er novembre 2022. Des coups de feu ont éclaté après une soirée privée au 810 Billiards & Bowling de Houston. En décembre 2022, un homme de Houston a été arrêté pour le meurtre, comme le rapporte Pierre roulante.

