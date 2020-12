Cardi B a été critiquée après avoir demandé à ses abonnés Twitter si elle devait acheter un sac de 88 000 $.

« Dois-je dépenser 88K pour ce sacré sac à main? » elle tweeté 6 décembre. « Omggg c’est tentant. »

Il n’a pas fallu longtemps avant que les utilisateurs des médias sociaux aient commencé à critiquer le rappeur, notant que de nombreuses personnes luttent, en particulier au milieu de la pandémie de coronavirus. « Supprime ça, » un abonné a écrit. « C’est sans rapport et déplaisant, surtout au milieu d’une pandémie mondiale. »

Ajoutée un autre, « Les gens souffrent ici. Vous ne pouvez pas acheter de nourriture ou payer leur loyer, et vous parlez sérieusement d’un sac à main pour ce genre d’argent. Pourquoi ne pas simplement en faire don à vos fans. Nous sommes la raison pour laquelle vous avez cet argent. gaspiller. »

Pourtant, la femme de 28 ans s’est défendue, expliquant qu’elle et sa marque Fashion Nova avaient fait don d’un million de dollars pour aider les personnes touchées par le COVID-19 plus tôt cette année. Elle a également souligné qu’elle avait fait don de 20000 suppléments de repas aux hôpitaux de New York au printemps et affirmait qu’elle a donné 1 million de dollars aux fans via Cash App il y a deux mois.

«J’ai aussi 7 oncles et 3 tantes du côté de mon papa, 9 tantes et 3 oncles de ma maman, tout un tas de cousins ​​que j’ai dû aider à la cause de la pandémie», Cardi tweeté. « Si je veux faire des folies, je peux sans que vous demandiez des cadeaux comme moi et mon mari ne le faites pas. Merci. »