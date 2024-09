Cardi B donne des nouvelles à ses fans de son nouveau-né

Cardi B a partagé une mise à jour sur sa fille nouveau-née avec ses fans.

La rappeuse de 31 ans s’est rendue sur sa chaîne de diffusion pour remercier ses abonnés pour leur amour et leur soutien.

« Merci à tous ceux qui m’ont montré autant d’amour », a déclaré la nouvelle maman.

Cardi a également montré son amour pour la petite fille en s’exclamant : « Je suis tellement amoureuse de mon petit bébé !! Elle est si mignonne et si petite. »

De plus, la mère de trois enfants a également fait le point sur sa santé et sur la façon dont elle se sent après l’accouchement, partageant ses ondes positives.

« Je me sens bien ! Très rajeunie, très puissante, très MOTHA. »

« Mais oui, merci beaucoup pour toutes les belles choses que vous dites, ça fait vraiment du bien », a-t-elle poursuivi.

« Bardigang, voici une petite photo pour vous mettre en colère ! Ne jugez pas !! À bientôt », a ajouté Cardi.

De plus, elle a publié une photo d’elle en train d’embrasser devant la caméra lors d’un appel FaceTime.

Pour ceux qui ne le savent pas, Cardi est déjà mère d’un fils de 3 ans, Wave, et d’une fille de 6 ans, Kulture.

La nouvelle de la naissance d’une petite fille de Cardi est arrivée quelques semaines après qu’elle ait annoncé son divorce avec son ex-mari, Offset, en juillet.