Cardi B dit que l’eau d’oignon l’a aidée à faire pousser ses cheveux jusqu’au coccyx

Cardi a eu des incheeeees et ce n’est pas à cause d’une installation de devant en dentelle, c’est directement de son cuir chevelu grâce en partie à l’eau d’oignon !

La rappeuse “Bodak Yellow” a récemment partagé une publication Instagram de ses cheveux longs sur le coccyx qui fait bâillonner les filles.

“Mes 2 derniers lavages, j’ai fait bouillir des oignons et j’ai utilisé l’eau pour me laver les cheveux”, a déclaré Cardi en légende du message. “J’avais l’habitude de faire cela il y a 6 ans lorsque j’ai commencé mon parcours de croissance saine des cheveux. J’ai arrêté parce que je suis devenu vraiment paresseux. C’est inodore et je remarque que ça donne de l’éclat à mes cheveux.