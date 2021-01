Cardi B s’est adressée aux médias sociaux mardi et a plaidé auprès de ses fans pour obtenir des conseils après leur avoir dit qu’elle avait subi une évasion extrême.

La rappeuse, 28 ans, a désespérément demandé des suggestions sur les produits qu’elle devrait utiliser sur son visage pour guérir le problème, à côté d’un claquement de sa peau enflée.

Le hit maker a révélé que cela se produisait depuis trois mois et qu’il était temps de trouver une solution.

Elle a écrit sur Twitter: « J’ai éclaté ces derniers temps et mon visage est extrêmement sec. Je ne pense pas que ces produits fonctionnent. Je pense que c’est l’eau ici …

«Quels sont les bons produits pour les petites poussées de têtes noires et la peau sèche de votre visage?







«C’est ma joue… Cela se passe depuis environ 3 mois maintenant… ce truc est vraiment inconfortable.

Cardi a expliqué qu’elle voulait trouver un dermatologue car sa peau avait l’impression de brûler.

Heureusement, elle a reçu une réponse incroyable avec quelques suggestions de collègues musiciens.







Cardi a dit à ses abonnés qu’elle s’éloignait des médias sociaux jusqu’à ce que le problème soit résolu dans deux semaines.

Même ses camarades stars ont fait des suggestions, le rappeur ajoutant: « Ok @Kehlani m’a recommandé quelqu’un pour mon visage … Je vais te donner une mise à jour dans 2 semaines … Je suis hors de ça pendant un moment … J’ADORE YA. » (sic)

Cela vient après qu’elle a admis qu’elle avait dépensé 1 million de dollars (733 725 £) sur sa vidéo controversée WAP qui mettait en vedette Kylie Jenner.









Elle a dit à ses abonnés Twitter que Bodak Yellow coûtait 15000 $ (11000 £), que l’argent s’élevait à 400000 $ (293000 £), Please Me était de 900000 $ (660000 £) et que le WAP était le plus cher car elle a dépensé 1 million de dollars.

La chanteuse, de son vrai nom Belcalis Marlenis Almánzar, a dépensé 100000 dollars de son budget global en tests de coronavirus afin que les célébrités sélectionnées aient été autorisées à filmer.

Il présentait également des camées de deux tigres, un léopard et des serpents.

