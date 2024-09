Cardi B demande aux propriétaires de « repasser leur meilleur costume » suite à un procès pour non-paiement – Entertainment News

BANG Showbiz – 18 septembre 2024 / 15h10 | Histoire: 507359

Cardi B a juré de se battre contre un procès auquel elle et son ex-mari Offset sont confrontés concernant la location d’une propriété pour leur clip vidéo.

Les propriétaires de la maison de Beverly Hills ont accusé le rappeur de 31 ans et l’ancienne star de Migos de 32 ans de ne pas avoir payé l’utilisation de la propriété pour leur promotion « Like What (Freestyle) ».

Après que TMZ a rapporté que le couple était poursuivi en justice pour non-paiement des frais de location, l’interprète de « WAP » a affirmé qu’ils avaient remis 10 000 dollars en espèces pour l’utilisation 24 heures sur 24 de la maison, plus des « frais de dépassement », après avoir prétendument dépassé le temps d’« une heure ».

Elle s’est déchaînée contre X : « Nous avons payé à ces gens 10 000 $ EN ESPÈCES pour louer la propriété pendant 24 heures entières le même jour, de 6 heures du matin à 6 heures du matin le lendemain.

« Nous avons dépassé d’UNE heure le temps prévu, pour lequel nous avons payé des frais supplémentaires à l’agent immobilier en mars. Il y avait des caméras partout et les agents immobiliers et les propriétaires étaient là TOUT le temps. J’ai des photos et des vidéos d’eux sur le plateau ! »

Cardi insiste sur le fait que les propriétaires savaient qu’ils n’étaient pas là seulement pour filmer une vidéo TikTok et leur ont dit de « repasser leur plus beau costume » pour le tribunal.

Elle s’est emportée : « Maintenant, ils veulent nous piéger en essayant de dire que nous leur avons dit que c’était une vidéo TikTok alors que cela n’était nulle part dans le contrat et comme s’ils n’avaient pas entendu toute la chanson jouer et vu combien de temps nous tournions.

« Pourquoi faudrait-il 24 heures pour tourner un TikTok ? Le problème, c’est que les gens veulent trouver des échappatoires et s’en sortir, mais REPASSE TON MEILLEUR COSTUME, sale type, on se voit au tribunal !!!! (sic) »

Cardi a publié une capture d’écran d’un paiement de 4 500 $ qu’elle prétend avoir effectué pour l’utilisation du manoir et a partagé ses messages avec Offset à propos de la location pour étayer ses déclarations.

En réponse à l’article de TMZ, elle a écrit : « AHT AHT AHT pas si vite.

« Les reçus ci-dessous ! Ne m’obligez pas à mettre ma perruque de contentieux. (sic) »