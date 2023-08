Cardi B demande au tribunal de confirmer la dette de 3 millions de dollars de Tasha K en faillite

Cardi B veut son argent de Tasha K, et elle le veut maintenant, malgré le dépôt de bilan du blogueur fauché !

Cardi B et son équipe ont renvoyé l’affaire devant les tribunaux et exigent que la dette à 7 chiffres que la blogueuse Tasha K lui doit ne soit pas libérée dans le cadre de son chapitre 11, selon Radars en ligne.

Tout récemment, le rappeur « WAP » a intenté une action dans le cadre de la faillite de Tasha.

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, ce procès désordonné et long remonte à 2019. Cardi a été victorieux et a remporté un procès à 7 chiffres contre le YouTuber épicé. Cardi a affirmé que Tahsa avait fabriqué des mensonges préjudiciables à son sujet en ligne et avait tenté de nuire à sa réputation avec une « campagne malveillante ».

Tasha a fait de sérieuses affirmations que Cardi a niées, notamment que le rappeur était une « prostituée », avait contracté plusieurs IST, « s’était foutue avec des bouteilles de bière sur des scènes de strip-teaseuse f—king », et que sa fille Kulture était peut-être née avec une « handicaps » en raison du fait que Cardi aurait consommé de la drogue pendant sa grossesse.

Les avocats de Cardi ont donné des avertissements et prolongé les délais pour que la blogueuse d’Atlanta retire ses vidéos incendiaires, mais elle ne s’est pas conformée.

Après quelques mois pendant lesquels Cardi a collecté plusieurs milliers de dollars dus à Tasha, elle a finalement déposé le bilan du chapitre 11. Ce dépôt a donné à Tasha une légère pause en juin pendant que le tribunal réglait les finances de Tasha K.

Au tribunal, Tasha a répertorié entre 50 000 $ et 100 000 $ d’actifs avec des passifs compris entre 1 et 10 millions de dollars. Ses actifs comprennent un Chevrolet Silverado 2021, 2750 $ de meubles, 500 $ d’électronique, 2 500 $ de vêtements, dont 2 sacs à main Louis Vuitton et un coach.

Cardi continue de collecter ses pièces au tribunal et rappelle à Tasha K que se taire est gratuit

Cette pause n’a pas duré longtemps. Le rappeur primé aux Grammy Awards a demandé à Tasha de comparaître pour un examen de ses dossiers financiers.

Dans le procès nouvellement intenté, Cardi aurait demandé au tribunal de ne pas autoriser Tasha à effacer sa dette lors de la faillite. Elle a fait valoir: « Le défendeur a eu de multiples occasions de retirer les déclarations et vidéos fausses et diffamatoires, mais le défendeur a fermement refusé de le faire. »

Selon les Règles fédérales de procédure de faillite, un créancier ne peut pas obtenir l’annulation d’une dette si la dette était liée à une « blessure volontaire et malveillante ».

Tasha K et son équipe n’ont pas encore parlé à ce sujet. Un juge n’a pas statué sur la demande de Cardi.

On pourrait penser que Tasha K agirait avec légèreté lorsqu’il s’agirait de parler de célébrités et de leur famille après cette longue bataille avec Cardi B. Cependant, la blogueuse continue de repousser les limites et a récemment tweeté un message à Beyoncé et sa fille Blue Ivy.

Elle a légendé son post sur Instagram, « 😌🥂 Ne me faites pas demander de remboursement maintenant girlie !!! »

Les fans de Beehive ont pris en compte ses commentaires et ont pesé sur le tweet désordonné.

Un utilisateur a écrit : « Pour votre sécurité et celle de votre fille, vous ne devriez même pas annoncer que vous y allez… surtout quand elle n’a qu’un seul spectacle ici 🙃. » Un autre a commenté et a déclaré: «Pourquoi critiquons-nous constamment les mouvements de danse d’un enfant de 11 ans! Elle est allumée pendant quelques minutes sur le plateau de sa mère… laisse tomber cette merde !!! « L’influence d’un enfant de 11 ans. Les temps sont vraiment difficiles », a ajouté une réponse.

Ouf, Tasha K voudra peut-être conclure parce que nous savons tous que la Beehive ne joue pas !

Cardi B l’a dit clairement et clairement dans son récent single avec son mari Offset, « Jealously », que « Girl, personne ne t’écoute à moins que tu ne parles de moi. C’est toujours un oiseau qui essaie de tweeter de la merde. Une chienne dit mon nom, puis elle est la tendance numéro un. Je t’ai rendu service, b *** h.